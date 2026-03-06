So halten 4000 Frauen täglich die Stadt am Laufen

Der Anteil der weiblichen Mitarbeiter bei den Wiener Stadtwerken steigt kontinuierlich. In Führungspositionen sind es mittlerweile 30 Prozent. Der Weltfrauentag am 8. März ist Anlass, diese Frauen vor den Vorhang zu holen.
Rund 19.000 Menschen arbeiten in der Wiener Stadtwerke-Gruppe, 4000 davon sind Frauen. Sie sind auf Schienen, Baustellen, Werkstätten, in Geschäftsführungen und im Aufsichtsrat tätig – ohne sie läuft nichts. Und vor dem Weltfrauentag am 8. März sollen sie vor den Vorhang geholt werden.
Technik und Bestattung
So wie Karoline. Als Technische Projektleiterin ist sie für acht Umspannwerke bei den Wiener Netzen verantwortlich.
Veronika stammt aus der Ukraine und floh nach Ausbruch des Krieges 2022 zu ihrer Schwester nach Wien. Eines ihrer ersten Ausflugsziele war der Zentralfriedhof, der sie so fasziniert hat, dass sie einen beruflichen Neuanfang als Sargträgerin bei der Bestattung wagte: „Mich in einem Männerberuf zu behaupten, hat mich stärker denn je gemacht.“
IT-Expertin und Werkmeisterin
Als SAP-Beraterin begleitet Hülya Teams aus der ganzen Stadtwerke-Gruppe bei Programm-Einführungen und -Umstellungen. Mädchen für IT zu begeistern, ist ihr ein Anliegen.
Stephanie wurde mit 23 Jahren die erste weibliche Werkmeisterin bei den Wiener Linien. Vor allem das Schweißen lässt bei ihr den Funken überspringen. „In der Ausbildung habe ich die Erfahrung gemacht, dass mir manchmal wenig zugetraut wurde“, erklärt sie.
Doch sie und auch alle anderen 4000 Frauen im Unternehmen zeigen täglich, was sie können.
