So halten 4000 Frauen täglich die Stadt am Laufen

Veronika stammt aus der Ukraine und floh nach Ausbruch des Krieges 2022 zu ihrer Schwester nach Wien. Eines ihrer ersten Ausflugsziele war der Zentralfriedhof, der sie so fasziniert hat, dass sie einen beruflichen Neuanfang als Sargträgerin bei der Bestattung wagte: „Mich in einem Männerberuf zu behaupten, hat mich stärker denn je gemacht.“