Billa und Polizei geben Sicherheitstipps

Auf Infoscreens wird ab sofort in Billa-Filialen über Gefahren und Betrugsversuche informiert. Dafür kooperiert der Lebensmittelriese mit der Polizei.
Mittels digitaler Informationsfolder werden Kunden in allen Billa- und Billa Plus-Filialen über aktuelle Sicherheitsrisiken aufgeklärt. Die Inhalte sind thematisch breit gefächert und reichen von der Aufklärung über gängige Betrugsformen bis zu saisonalen Sicherheitstipps. Ziel der Maßnahme sei es, niederschwellig und alltagsnah zu sensibilisieren, so die Idee.
Subjektives Sicherheitsgefühl stärken
Billa-Vorstand Robert Nagele: „Sicherheit ist ein Grundbedürfnis. Und wir möchten unseren Kunden wie auch Mitarbeitern das bestmögliche Gefühl geben.“ Die Folder werden dafür auf verschiedenen digitalen Plattformen in allen Wiener Märkten ausgespielt. Als Kooperationspartner hat der Lebensmittelriese die Polizei mit ins Boot geholt. „Projekte wie diese veranschaulichen, wie effektiv die digitalen Infoscreens in den Märkten genutzt werden können und um das subjektive Sicherheitsgefühl zu stärken und Risiken transparent zu machen“, so Bundespolizeidirektor Michael Takacs.
Der offizielle österreichweite Auftakt fand am Montag in der Filiale Pilotengasse im 22. Bezirk statt, einem der modernsten Standorte des Landes. Das Projekt startete übrigens als Pilot in Kärnten und wird aufgrund des großen Erfolges nun im ganzen Land ausgerollt.
