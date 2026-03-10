Billa und Polizei geben Sicherheitstipps

Subjektives Sicherheitsgefühl stärken

Billa-Vorstand Robert Nagele: „Sicherheit ist ein Grundbedürfnis. Und wir möchten unseren Kunden wie auch Mitarbeitern das bestmögliche Gefühl geben.“ Die Folder werden dafür auf verschiedenen digitalen Plattformen in allen Wiener Märkten ausgespielt. Als Kooperationspartner hat der Lebensmittelriese die Polizei mit ins Boot geholt. „Projekte wie diese veranschaulichen, wie effektiv die digitalen Infoscreens in den Märkten genutzt werden können und um das subjektive Sicherheitsgefühl zu stärken und Risiken transparent zu machen“, so Bundespolizeidirektor Michael Takacs.