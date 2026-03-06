Spesen-Causa: Strache schießt jetzt gegen Kickl

Armbanduhr als Geburtstagsgeschenk

Zudem wirft er anderen FPÖ-Funktionären problematische Spesen- oder Vorteilspraktiken vor: Eine von der Partei gekaufte Camping-Ausrüstung sei etwa Teil eines „parteilichen Teambuildingseminars“ gewesen, bei dem auch Kickl gewesen sei. Auch den Besitz einer teuren Armbanduhr rechtfertigte Strache, diese sei ein Geschenk seiner Partei zu seinem 40. Geburtstag gewesen. Kickl etwa hätte zu einem Anlass eine Berg-Ausrüstung bekommen.

Auch Kickls Arbeitsbilanz zerpflückte Strache. Kickl hätte als damaliger Generalsekretär deutlich weniger gearbeitet als er selbst und habe dafür ein Monatssalär „netto über EUR 10.000,00 plus Spesen“ erhalten. Dabei sei „dessen Arbeitspensum nicht einmal annähernd mit jenem von Heinz-Christian Strache vergleichbar“ gewesen, lautet der Vorwurf in dem Schreiben und: „Der Arbeitstag des Generalsekretärs endete oft zwischen 16 und 18 Uhr“ – während Strache in Wahlkampfzeiten seinen Einsatz auf Abend- und Wochenendveranstaltungen fortgesetzt habe.