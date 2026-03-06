„Der Weg zum Boykott war typisch österreichisch“

„Typisch österreichisch, reichlich spät“

Diesen hält er für gerechtfertigt: „Russland hat im Februar 2022 die Ukraine völkerrechtswidrig angegriffen. Der Krieg läuft noch immer. Der Boykott der Eröffnungsfeier ist ein klares politisches Zeichen.“ Der Tiroler Para-Skifahrer Michael Scharnagl meint: „Ein noch klareres Zeichen wäre, wenn wir gar nicht an den Spielen teilnehmen würden.“ Dazu sagt Filzmaier: „Die Vergangenheit hat gezeigt, dass ein Totalboykott oft als etwas wahrgenommen wird, das auf dem Rücken der Sportler ausgetragen würde“