„Hot Mama!“ Lindsey Vonn staunt über Tennislegende

Rückkehr „kein Thema“

Das Paar, das seit 2019 verheiratet ist, hat zudem eine Tochter und einen Sohn. Sie hat seit der US Open 2024 nicht mehr auf der WTA Tour gespielt und denkt nicht an eine nochmalige Rückkehr. Zum ersten Mal hatte die Dänin ihre Karriere nämlich schon 2020 beendet, 2024 aber ein Comeback gewagt. Ein neuerliches Comeback sei „kein Thema“, gab sie im Podcast „Nothing Major“ an.