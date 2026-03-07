„Hot Mama!“ Lindsey Vonn staunt über Tennislegende

„Hot Mama“, staunt via Insta-Kommentar auch Lindsey Vonn. Die Bilder findet offensichtlich nicht nur sie beeindruckend, auch Tausende Fans und Follower tun es. Aber erkennen Sie diese ehemalige Nummer eins der Tennis-Welt, die sich auf ihren jüngsten Social-Media-Fotos höchst durchtrainiert im Bikini zeigt?
Richtig, es ist Caroline Wozniacki. Die 35-jährige Dänin, Australian-Open-Siegerin 2018, postet voller Stolz diverse Urlaubsfotos. Sie ist dabei recht oft im Bikini zu sehen. „Lady in red“, schreibt sie etwa zur jüngsten Fotoserie. Die vermutlich mittransportierte Botschaft: „Seht euch meinen Body an!“ Ja, es ist der Body einer dreifachen Mutter. Wozniacki brachte im Sommer 2025 Max ihr drittes Kind zur Welt: Sohn Max. Und scheint ein dreiviertel Jahr danach mindestens genauso durchtrainiert während ihrer aktiven Tenniskarriere.
Den offenbar luxuriösen Urlaub verbrachte die ehemalige Nummer eins der Welt – 2010 rangierte sie am Tennis-Thron – gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem ehemaligen NBA-Star David Lee, und mehreren Influencern.
Rückkehr „kein Thema“
Das Paar, das seit 2019 verheiratet ist, hat zudem eine Tochter und einen Sohn. Sie hat seit der US Open 2024 nicht mehr auf der WTA Tour gespielt und denkt nicht an eine nochmalige Rückkehr. Zum ersten Mal hatte die Dänin ihre Karriere nämlich schon 2020 beendet, 2024 aber ein Comeback gewagt. Ein neuerliches Comeback sei „kein Thema“, gab sie im Podcast „Nothing Major“ an.
Wozniacki betont, dass sie sich mit ihren drei kleinen Kindern vollkommen beschäftigt fühlt. Sie plant, in der TV-Branche aktiv zu sein und hat Freude daran, ein paar Wochen im Jahr zu arbeiten und den Rest mit ihrer Familie zu genießen. „Es ist die perfekte Balance“, pflegt sie zu sagen.
