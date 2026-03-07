Vorteilswelt
Schock für Tiroler

Mit gestohlener Identität Kredit bei Bank bekommen

Tirol
07.03.2026 12:58
Der Tiroler wurde Opfer von skrupellosen Internetbetrügern (Symbolbild).
Der Tiroler wurde Opfer von skrupellosen Internetbetrügern (Symbolbild).(Bild: jfhp - stock.adobe.com)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Wie würden Sie reagieren, wenn plötzlich ein Kredit auf Sie laufen würde, den Sie gar nicht beantragt haben? Für einen 39-jährigen Tiroler aus dem Bezirk Kitzbühel wurde dieser Albtraum nun wahr. Er wurde Opfer eines Identitätsdiebstahls. Es geht um fast 100.000 Euro!

Alles begann mit einem Investment. Bereits Anfang Jänner hatte der 39-Jährige aus dem Bezirk Kitzbühel über das Web-Portal eines internationalen Unternehmens Akten im Wert eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrags erworben. „Bei diesem Geschäftsvorgang musste er laut eigenen Angaben einen Identitätsnachweis erbringen“, schilderte die Tiroler Polizei.

Mehrmals telefonisch kontaktiert
Anfang März sei der Einheimische dann mehrfach telefonisch von einem vermeintlichen Berater des Unternehmens kontaktiert worden. „Über lohnende Investitionen und die Möglichkeit der Abwicklung über ein Kreditgeschäft wurde gesprochen, allerdings ohne Ergebnis“, so die Ermittler.

Schocknachricht von der Bank
Einige Tage später, am Freitag, folgte dann der große Schock. Von einem Angestellten seiner Hausbank habe der 39-Jährige erfahren, dass plötzlich auf seinen Namen ein Kredit „im sehr hohen fünfstelligen Eurobereich“ aufscheinen bzw. laufen würde. „Er dürfte Opfer eines Identitätsbetruges geworden sein“, so die Ermittler weiter.

Erste Ermittlungen zur Ausforschung des Täters hätten ergeben, „dass unter Beteiligung zweier ausländischer Banken zunächst ein hoher Einmalbetrag auf sein Konto überwiesen und dieses Geld die Tage darauf wieder in zwei Tranchen auf ein Bankkonto im Ausland transferiert wurde.“

Tirol
07.03.2026 12:58
Tirol

