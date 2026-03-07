Vorteilswelt
Am Hals getroffen

NÖ: Mann (46) bei Messerangriff schwer verletzt

Niederösterreich
07.03.2026 12:30
Der mutmaßliche Angreifer wurde kurz nach der Attacke in einer Wohnung festgenommen ...
Der mutmaßliche Angreifer wurde kurz nach der Attacke in einer Wohnung festgenommen (Symbolbild).(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In der Nacht auf Samstag eskalierte in Herzogenburg (NÖ) ein Streit zwischen zwei Männern. Ein 45-Jähriger soll einen 46-Jährigen mit einem Messer am Hals verletzt haben. Das Opfer flüchtete zu einem Nachbarn und alarmierte den Notruf. Es wurde schwer verletzt ins Spital gebracht.

0 Kommentare

Laut derzeitigem Ermittlungsstand kam es gegen 00.45 Uhr in der Wohnung des Opfers zu einem Streit zwischen den beiden Bekannten, der Auslöser sei laut Polizeibericht noch unklar.

Nachdem sich der 46-Jährige nach der mutmaßlichen Messerattacke zu einem Nachbarn retten und die Polizei alarmieren konnte, rückte die Schnelle Interventionsgruppe (SIG) zur Unterstützung der Polizei Herzogenburg wegen der hohen Gefährdungslage aus. Zur Tatwaffe machte die Polizei vorerst keine Angaben, sie sei aber sichergestellt worden.

Opfer liegt auf Intensivstation
Die Beamten stellten den 45-jährigen Marokkaner in der Wohnung, in der der Streit eskaliert war, und nahmen ihn fest. Die Ermittlungen wegen versuchten Mordes hat das Landeskriminalamt Niederösterreich übernommen. Das 45-jährige Opfer liegt mit schweren Verletzungen auf der Intensivstation im Universitätsklinikum Krems. Der 46-Jährige befinde sich inzwischen nicht mehr in Lebensgefahr, hieß es Samstagmittag. 

Niederösterreich
07.03.2026 12:30
Niederösterreich

