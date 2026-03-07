NÖ: Mann (46) bei Messerangriff schwer verletzt

In der Nacht auf Samstag eskalierte in Herzogenburg (NÖ) ein Streit zwischen zwei Männern. Ein 45-Jähriger soll einen 46-Jährigen mit einem Messer am Hals verletzt haben. Das Opfer flüchtete zu einem Nachbarn und alarmierte den Notruf. Es wurde schwer verletzt ins Spital gebracht.
Laut derzeitigem Ermittlungsstand kam es gegen 00.45 Uhr in der Wohnung des Opfers zu einem Streit zwischen den beiden Bekannten, der Auslöser sei laut Polizeibericht noch unklar.
Nachdem sich der 46-Jährige nach der mutmaßlichen Messerattacke zu einem Nachbarn retten und die Polizei alarmieren konnte, rückte die Schnelle Interventionsgruppe (SIG) zur Unterstützung der Polizei Herzogenburg wegen der hohen Gefährdungslage aus. Zur Tatwaffe machte die Polizei vorerst keine Angaben, sie sei aber sichergestellt worden.
Opfer liegt auf Intensivstation
Die Beamten stellten den 45-jährigen Marokkaner in der Wohnung, in der der Streit eskaliert war, und nahmen ihn fest. Die Ermittlungen wegen versuchten Mordes hat das Landeskriminalamt Niederösterreich übernommen. Das 45-jährige Opfer liegt mit schweren Verletzungen auf der Intensivstation im Universitätsklinikum Krems. Der 46-Jährige befinde sich inzwischen nicht mehr in Lebensgefahr, hieß es Samstagmittag.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.