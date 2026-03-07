NÖ: Mann (46) bei Messerangriff schwer verletzt

Opfer liegt auf Intensivstation

Die Beamten stellten den 45-jährigen Marokkaner in der Wohnung, in der der Streit eskaliert war, und nahmen ihn fest. Die Ermittlungen wegen versuchten Mordes hat das Landeskriminalamt Niederösterreich übernommen. Das 45-jährige Opfer liegt mit schweren Verletzungen auf der Intensivstation im Universitätsklinikum Krems. Der 46-Jährige befinde sich inzwischen nicht mehr in Lebensgefahr, hieß es Samstagmittag.