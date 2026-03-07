So sieht der Altacher Weg ins ganz große Glück aus

Nach dem Erreichen des ÖFB-Cupfinales wartet auf Ländle-Bundesligisten Altach schon am morgigen Sonntag das nächste ganz große Highlight. Beim Showdown im Grunddurchgang der Bundesliga spielen gleich fünf Mannschaften um den Einzug in die Meistergruppe – allerdings sind nur noch zwei Plätze verfügbar. Salzburg, LASK, Sturm Graz und Austria Wien sind fix, aber wer folgt dem Quartett in die obere Playoff-Gruppe? Alle möglichen Szenarien aus Sicht der Rheindörfler: