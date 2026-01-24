Hunderte Menschen bei Demo gegen Akademikerball

Im Congress Graz geht am Abend der 71. Akademikerball über die Bühne. Auch heuer fand im Vorfeld der Veranstaltung eine große Demo, organisiert von der „Offensive gegen Rechts“, statt. Hunderte Menschen zogen durch die Grazer Innenstadt.
„Nie wieder ist jetzt“, „Kein Platz für rechte Idioten“ oder „Nie wieder Faschismus“ – mit Botschaften wie diesen auf Transparenten und Plakaten zogen am Samstagabend Hunderte Demonstranten durch die Grazer Innenstadt. Das sorgte kurzzeitig auch für Verkehrsbehinderungen. Rund um den Congress Graz gilt ein Platzverbot sowie im erweiterten Umfeld eine Sicherheitszone.
Der Protest richtet sich gegen die 71. Ausgabe des traditionellen Akademikerballs, hinter dem die Grazer Burschenschaft Allemannia steht. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort und begleitete die angemeldete Demonstration.
Demo richtet sich auch gegen Landesregierung
Die „Offensive gegen Rechts“ sieht in der Veranstaltung einen „Vernetzungsraum für deutschnationale und rechtsextreme Burschenschaften, FPÖ-Mitgliedern sowie rechtsextreme Gruppen wie die Identitäre Bewegung und anderen, die sich einer rechten, faschistischen Ideologie verschrieben haben.“ Zudem soll der Protest auch der blau-schwarzen Landesregierung gelten.
Besondere Brisanz verleiht der heurigen Demo auch ein Vorfall aus dem letzten Jahr. Mehrere Demonstranten sollen nach dem Ball einem Besucher die Burschenschafter-Kappe vom Kopf gerissen und ihn dabei niedergestoßen haben. Der Steirer wurde schwer verletzt. Aktuell läuft gegen sieben Personen aus der linken Szene ein Verfahren wegen schweren Raubes.
