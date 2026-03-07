„Wedding-Fee“ im Oscar-Finale der Hochzeitsbranche

„Nicht damit gerechnet“

Dass Danja Ferschner-Kausz es mit „Future Dusk“ ins Finale geschafft hat, ist daher alles andere als selbstverständlich. Als die Verständigungsmail ins Haus geflattert ist, war sie so nervös, dass sie die Nachricht zunächst gar nicht durchlesen wollte. Als sie es wagte, war die Kandidatin außer sich vor Freude. „Ich habe nicht damit gerechnet. Es ist einfach ein großartiges Gefühl, unter so vielen Mitbewerbern an der Spitze zu stehen. Die Arbeit hat sich schon jetzt gelohnt“, sagt die Oberpullendorferin.