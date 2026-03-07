Vorteilswelt
Im Zeichen der Liebe

„Wedding-Fee“ im Oscar-Finale der Hochzeitsbranche

Burgenland
07.03.2026 09:00
Danja Ferschner-Kausz ist unter den Top 3.
Danja Ferschner-Kausz ist unter den Top 3.(Bild: Sarah Braun)
Porträt von Vanessa Wittmann
Von Vanessa Wittmann

Von Oberpullendorf auf die große Gala-Bühne: Danja Ferschner-Kausz ist weit über die Landesgrenzen hinaus als „Wedding-Fee“ bekannt. Mit viel Herz und Taktgefühl begleitet sie Brautpaare von der Planung bis zur Umsetzung der Hochzeit. Jetzt steht die kreative Ideengeberin im Finale für den „Austrian Wedding Award 2026“.

0 Kommentare

So heiß wie Liebe sein kann, so begehrt ist diese glorreiche Trophäe. „Dieser Award ist der ,Oscar’ unserer Branche“, betont die „Wedding-Fee“. Tatsächlich gilt die Auszeichnung als Gradmesser für Qualität, Kreativität und Innovationskraft in der österreichischen Hochzeitswelt. Mehr als 900 Einreichungen gingen heuer ein.

„Nicht damit gerechnet“
Dass Danja Ferschner-Kausz es mit „Future Dusk“ ins Finale geschafft hat, ist daher alles andere als selbstverständlich. Als die Verständigungsmail ins Haus geflattert ist, war sie so nervös, dass sie die Nachricht zunächst gar nicht durchlesen wollte. Als sie es wagte, war die Kandidatin außer sich vor Freude. „Ich habe nicht damit gerechnet. Es ist einfach ein großartiges Gefühl, unter so vielen Mitbewerbern an der Spitze zu stehen. Die Arbeit hat sich schon jetzt gelohnt“, sagt die Oberpullendorferin.

Jedes Detail muss passen
Dieser Begeisterung ging viel Arbeit voraus. Hinter „Future Dusk“ steckt intensive Vorbereitung: Moodboard, detaillierte Konzeptarbeit, Shooting-Guide, Abstimmung mit allen Partnern und ein exakt geplanter Shooting-Ablauf mit professionellen Models. Das Schönste daran: „Das Ergebnis der inspirierenden Zusammenarbeit eines großartigen Teams“, so Danja Ferschner-Kausz: „Jede Szene ist durchgetaktet, jedes Detail muss passen.“

Intensive Vorbereitung und detaillierte Konzeptarbeit stecken hinter „Future Desk“.
Intensive Vorbereitung und detaillierte Konzeptarbeit stecken hinter „Future Desk“.(Bild: Sarah Braun)

Entscheidung am Montag
Dieser Anspruch gilt genauso für jeden Bund der Ehe. „Ich ziehe im Hintergrund die Fäden, damit sich das Paar entspannt zurücklehnen kann“, so die Hochzeitsplanerin. Jetzt steht sie im Finale des „Austrian Wedding Awards“, und das in einer der kreativsten Kategorien überhaupt. Mit ihrem „Styled Shooting“ unter dem Titel „Future Dusk“ ist sie unter den Top 3 gelandet. Die Entscheidung fällt am Montag bei der glanzvollen Gala in Wien mit 250 Branchenprofis. Viele verliebte Paare drücken der Burgenländerin die Daumen.

Burgenland
07.03.2026 09:00
