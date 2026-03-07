Kirchenneubau in Bruckneudorf sorgt für Wirbel

Am 22. März fand der Spatenstich für die neue Kirche in Bruckneudorf statt. Ganz unumstritten ist der Bau nicht.
Die katholische Bruckneudorfer Gemeinde freut sich, dass sie eine eigene Kirche bekommen soll. Doch die Architektur des Gebäudes stößt vielen Bürgern sauer auf, mutet sie doch eher orientalisch an.
„Nicht unpraktisch, dann können die Muslime, wenn sie uns übernehmen, die Kirche gleich weiterverwenden“, liest man da etwa sarkastische Worte in den sozialen Medien.
Nicht verwunderlich also, dass Mario Jaksch, FPÖ-Landtagsabgeordneter und Bruckneudorfer Gemeindevorstand, in seiner vorbereiteten parlamentarische Anfrage an Landeshauptmann Hans Peter Doskozil auch den Punkt „Welche Gremien haben über Architektur und Planung entschieden“ integriert hat.
Außerdem möchte er Antworten auf die Fragen wer konkret in diesen Entscheidungsgremien vertreten war, ob es ein Architekturverfahren oder einen Wettbewerb gegeben hat. ob und in welcher Höhe sich das Land Burgenland finanziell am Bau beteiligt und welchen Anteil diese Mittel an den Gesamtkosten ausmachen. „Wenn öffentliche Mittel in ein Bauprojekt fließen, dann muss auch klar sein, wer zahlt, entscheidet und auf welcher Grundlage diese Entscheidungen getroffen wurden“, meint Jaksch.
Gerade weil ein Kirchenbau ein Projekt mit großer symbolischer Bedeutung für eine Gemeinde ist, braucht es hier maximale Transparenz, ist er überzeugt. Die Anfrage soll nun klären, welche Rolle das Land Burgenland bei Planung, Finanzierung und Auswahl des Projekts gespielt hat.
