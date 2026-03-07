Kirchenneubau in Bruckneudorf sorgt für Wirbel

Außerdem möchte er Antworten auf die Fragen wer konkret in diesen Entscheidungsgremien vertreten war, ob es ein Architekturverfahren oder einen Wettbewerb gegeben hat. ob und in welcher Höhe sich das Land Burgenland finanziell am Bau beteiligt und welchen Anteil diese Mittel an den Gesamtkosten ausmachen. „Wenn öffentliche Mittel in ein Bauprojekt fließen, dann muss auch klar sein, wer zahlt, entscheidet und auf welcher Grundlage diese Entscheidungen getroffen wurden“, meint Jaksch.