So schützen sie sich vor Hitze & Gewitter am Berg!

„An heißen Tagen ist eine frühe Startzeit entscheidend“, mahnt Jörg Randl, der Leiter der Abteilung Bergsport im Alpenverein. Wer bereits in den kühleren Morgenstunden aufbricht, entkommt der größten Mittagshitze. Und: Wer seine Tour geschickt plant, steigt möglichst im Schatten auf und kommt erst beim Abstieg in die Sonne. Ein Blick auf den aktuellen Wetterbericht gehört ohnehin immer zur Pflicht.