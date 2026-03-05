Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In Salzburg

Mehrere Reisebusse mit schweren Mängeln unterwegs

Salzburg
06.03.2026 13:59
Symbolbild
Symbolbild(Bild: LPD Wien, Krone KREATIV)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Entspanntes Reisen, bei dem man nicht selbst hinter dem Steuer sitzen muss. Das versprechen Bus-Unternehmen gerne. In gleich drei Fällen war das Reisen mit dem Bus für Touristen aber alles andere als sorgenfrei. Ihre Reisebusse wurden bei Verkehrskontrollen mit teils schwersten Mängeln aus dem Verkehr gezogen... 

0 Kommentare

Bei Schwerpunktkontrollen von Reisebussen auf der Tauernautobahn (A10) im Bereich Kuchl hat die Polizei teils schwere technische und rechtliche Verstöße festgestellt. Betroffen waren ein Reisebus aus Oberösterreich sowie Busse aus Frankreich und Tschechien.

Aufgrund der festgestellten Mängel und akuter Gefahr im Verzug wurden bei den Fahrzeugen die Kennzeichen und Zulassungsscheine abgenommen. Die betroffenen Busunternehmen organisierten für die Reisegruppen und Schulklassen Ersatzbusse, mit denen die Passagiere ihre Fahrt anschließend fortsetzen konnten.

Lesen Sie auch:
Der neue Tarif gilt bei neuem Vertrag sogar garantiert zwei Jahre lang.
Strom unter 10 Cent
Salzburg AG kündigt Tarif mit Preisgarantie an
06.03.2026

Auch bei einem Salzburger Reisebuslenker stellten die Beamten Verstöße fest. Die Kontrolle ergab, dass der Fahrer mehrfach ohne Fahrerkarte unterwegs gewesen war. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Fälschung eines Beweismittels Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Salzburg erstattet.

Insgesamt wurden knapp 40 Verstöße gegen die gesetzlichen Lenk- und Ruhezeiten festgestellt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
06.03.2026 13:59
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

IS-Anhänger verurteilt
Messerangriff am Holocaust-Mahnmal: 13 Jahre Haft
Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Der Pilot verlor die Kontrolle über den Flieger und krachte wohl ungebremst mit der Flugzeugnase ...
Trümmerfeld auf Acker
Pilot stürzt vor den Augen der Tochter in den Tod!
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
366.831 mal gelesen
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
284.416 mal gelesen
Hans-Jörg Steffl
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
281.126 mal gelesen
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
2425 mal kommentiert
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Kolumnen
Herbert Kickls Solo im ORF war ein Glücksfall
2235 mal kommentiert
Herbert Kickl „schwamm“ durch die ZIB 2.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
1278 mal kommentiert
Hans-Jörg Steffl
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf