Mehrere Reisebusse mit schweren Mängeln unterwegs

Entspanntes Reisen, bei dem man nicht selbst hinter dem Steuer sitzen muss. Das versprechen Bus-Unternehmen gerne. In gleich drei Fällen war das Reisen mit dem Bus für Touristen aber alles andere als sorgenfrei. Ihre Reisebusse wurden bei Verkehrskontrollen mit teils schwersten Mängeln aus dem Verkehr gezogen...