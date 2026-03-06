„Hunde sind viel effizienter als Menschen“

„Super Loisi, gut gemacht“, lobt Alois Russegger seine vierjährige Hündin Aloysia. Die Labrador-Retriever-Hündin hat soeben ihre Prüfung zum Kadaver-Suchhund bestanden. Auf einem ein Hektar großen Areal mussten zwei präparierte Wildschwein-Kadaver innerhalb von 40 Minuten gefunden werden. Die Hündin schaffte es in 13 Minuten. „Nervös war ich nicht. Ich bin schon seit 47 Jahren Hundeführer. Auch beim Bundesheer schon“, sagt der 67-jährige Russegger stolz. Das Duo ist eines von vier, welches in der Antheringer Au erfolgreich die Prüfung bestanden hat und jetzt für fünf Jahre im Dienste des Landes tote Wildschweine aufspüren kann. „Das ist vor allem zum Schutz vor Seuchen wichtig“, erklärt Salzburgs Landesveterinärdirektor Peter Schiefer. Die Ausbildung hat