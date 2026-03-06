Vorteilswelt
Größter Karriereerfolg

Gold und Bronze für Lohfeyer bei EM im Kaukasus

Salzburg: Sport-Nachrichten
06.03.2026 19:00
Hannes Lohfeyer gelang bei der Europameisterschaft eine Sensation
Hannes Lohfeyer gelang bei der Europameisterschaft eine Sensation(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der Salzburger Hannes Lohfeyer lief im Individual-Rennen am Freitag bei den Europameisterschaften der Skibergsteiger in Aserbaidschan zur Bronzemedaille bei den Herren. In der U23 lag das Podest mit Lohfeyer, Julian Tritscher und Silvano Wolf komplett in Österreichischer Hand.

0 Kommentare

Im Shahdag-Resort in Aserbaidschan ging am heutigen Freitag das Individual-Rennen der Skibergsteiger über die Bühne. In einem äußerst engen Kampf um die Podestplätze sicherte der Salzburger Hannes Lohfeyer am Ende die Bronzemedaille für das rot-weiß-rote Team. Der erst 22-jährige holte damit auch den Sieg und somit Gold in der U23-Kategorie.

„Ist schon unglaublich“
Das Ergebnis kam für den Loferer selbst ein wenig überraschend, wenngleich er auch im Weltcup bereits in den Top-10 zu finden war. Der Athlet des SC Lofer meinte ungläubig: „Die Bronzemedaille bei den Herren kann ich immer noch nicht ganz glauben. Bei der U23 hatte ich schon auf ein Podest spekuliert, aber dass es auch bei den Seniors für eine Medaille reicht, ist schon unglaublich. Es war ein super Rennen und ich habe es mir ziemlich perfekt eingeteilt.“

Zu Rennbeginn war es zunächst Paul Verbnjak, der sich hinter Remi Bonnet auf dem 2. Platz festsetzte. Während der Schweizer rasch dem Feld enteilt war, lagen Verbnjak und Thomas Bussard (SUI) lange Zeit auf Podestkurs. Lohfeyer lag, ebenso wie Julian Tritscher, in Schlagdistanz zur Spitze und setzte im letzten Anstieg den entscheidenden Angriff. So musste Verbnjak zunächst den 3. Platz an Lohfeyer abgeben. Nach einem Sturz des Kärntners in der Schlussabfahrt konnte schließlich auch Tritscher die Chance nutzen und Platz vier ins Ziel bringen. Verbnjak schloss das Individual als 5. ab. Eine starke Vorstellung lieferten auch Silvano Wolf als 8. und Nils Oberauer als 12. ab. Der Sieg ging an den Schweizer Bonnet vor seinem Teamkollegen Bussard.

Gold und Bronze für Hannes Lohfeyer
Gold und Bronze für Hannes Lohfeyer(Bild: Ski Austria/Weigl)

In der U23-Wertung war das Podest komplett in rot-weiß-roter Hand. Neben U23-Goldmedaillengewinner Hannes Lohfeyer, holten Julian Tritscher und Silvano Wolf Silber und Bronze. „Jetzt freue ich mich umso mehr auf das Vertical am Sonntag und dann auf die Long Distance-WM“, blickte Lohfeyer schon voraus.

Salzburg: Sport-Nachrichten
06.03.2026 19:00
