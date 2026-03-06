Gold und Bronze für Lohfeyer bei EM im Kaukasus

Zu Rennbeginn war es zunächst Paul Verbnjak, der sich hinter Remi Bonnet auf dem 2. Platz festsetzte. Während der Schweizer rasch dem Feld enteilt war, lagen Verbnjak und Thomas Bussard (SUI) lange Zeit auf Podestkurs. Lohfeyer lag, ebenso wie Julian Tritscher, in Schlagdistanz zur Spitze und setzte im letzten Anstieg den entscheidenden Angriff. So musste Verbnjak zunächst den 3. Platz an Lohfeyer abgeben. Nach einem Sturz des Kärntners in der Schlussabfahrt konnte schließlich auch Tritscher die Chance nutzen und Platz vier ins Ziel bringen. Verbnjak schloss das Individual als 5. ab. Eine starke Vorstellung lieferten auch Silvano Wolf als 8. und Nils Oberauer als 12. ab. Der Sieg ging an den Schweizer Bonnet vor seinem Teamkollegen Bussard.