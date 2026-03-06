Salzburgs Opposition tobt nach FPÖ-Förder-Fehler

Marlies Steiner-Wieser tritt ab und legt alle ihre politischen Funktionen zurück, nachdem es beim blauen Seniorenring zu Ungereimtheiten bei Förderungen gekommen ist. Landesvize und FPÖ-Chefin Marlene Svazek will die Prüfung durch ihr eigenes Referat. Das stößt SPÖ und Co. auf.
Salzburgs FPÖ-Bundesrätin Marlies Steiner-Wieser ist zurückgetreten – wegen Ungereimtheiten bei Förderungen für den blauen Seniorenring. Details gibt es keine, außer, dass wohl mehr Fördergeld geflossen sei, als dem Verein zustünde. Landesvize Marlene Svazek (FPÖ) beauftragte darauf ihr Referat mit der Prüfung des Sachverhaltes.
Die Causa lässt die Opposition toben. Max Maurer von der SPÖ im Landtag fordert: „Salzburger haben ein Recht darauf zu wissen, wie hoch der Schaden ist.“ Die grüne Abgeordnete Kimbie Humer-Vogl sagt: „Der Missbrauch von Steuergeldern ist in keiner Weise tolerierbar.“
Natalie Hangöbl (KPÖ) schimpft: „Wenn trotz der österreichischen Nicht-Rücktritts-Kultur eine langjährige Abgeordnete den Sessel räumen muss, weiß man, es steckt mehr dahinter.“ Die Oppositionsparteien fordern Transparenz und wollen eine unabhängige Prüfung, also nicht durch das Referat von Marlene Svazek.
