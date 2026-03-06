Salzburgs Opposition tobt nach FPÖ-Förder-Fehler

Marlies Steiner-Wieser tritt ab und legt alle ihre politischen Funktionen zurück, nachdem es beim blauen Seniorenring zu Ungereimtheiten bei Förderungen gekommen ist. Landesvize und FPÖ-Chefin Marlene Svazek will die Prüfung durch ihr eigenes Referat. Das stößt SPÖ und Co. auf.