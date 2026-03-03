„Die Sportkrone-App ist für die Fans ein Traum!“

Es geht Schlag auf Schlag! Nach Olympia ist vor der WM, in 100 Tagen startet das Fußballspektakel in den USA, Mexiko und Kanada – für das „Krone“-User dank der neuesten Version der sportkrone-App perfekt im Bild sind. In unserem WM-Channel gibt es täglich spannende Storys, Hintergrund-Reportagen und Interviews zu Österreich, allen Teilnehmern sowie den Geschehnissen im Umfeld des Spektakels.