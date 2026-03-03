Vorteilswelt
Frisch aufpoliert

„Die Sportkrone-App ist für die Fans ein Traum!"

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
03.03.2026 06:00
Ein Grund zum Jubeln: die frisch adaptierte sportkrone-App
Ein Grund zum Jubeln: die frisch adaptierte sportkrone-App(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Es geht Schlag auf Schlag! Nach Olympia ist vor der WM, in 100 Tagen startet das Fußballspektakel in den USA, Mexiko und Kanada – für das „Krone“-User dank der neuesten Version der sportkrone-App perfekt im Bild sind. In unserem WM-Channel gibt es täglich spannende Storys, Hintergrund-Reportagen und Interviews zu Österreich, allen Teilnehmern sowie den Geschehnissen im Umfeld des Spektakels.

Aber nicht nur das Nationalteam bietet informative und unterhaltsame Storys – folgen Sie ab sofort auch Ihrem Lieblingsklub, um keinen Transfer, kein Tor und kein Gerücht zu verpassen!

(Bild: Diverse Fotografen honorarfrei)

Hier können Sie die App im Google Play Store downloaden.
Hier können Sie die App via App Store downloaden.

Ein Traum
Die App im neuen Gewand (jetzt gleich runterladen) liefert auch attraktive Gewinne: Drei WM-Bälle sowie Trikots von Rapid, GAK und Cup-Halbfinalist Ried sind ab heute nur der Anfang – bei uns wird es auch Meet & Greets mit Sportstars zu gewinnen geben.

Nathalie (li.) und Ann Sophie von der Sportredaktion präsentieren die Gewinne: drei Wm-Bälle, ...
Jetzt mitmachen
Gewinnen Sie WM-Bälle und Bundesliga-Trikots!
03.03.2026
„Stopplicht“-Kolumne
Sport hautnah! Klick-Rekorde und begeisternde App
03.03.2026

„Die sportkrone-App ist für die Fans ein Traum“, freut sich auch Ski-Legende Reinfried Herbst auf brandheiße Sportinfos.

