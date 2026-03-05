Vorteilswelt
SVS zieht um

Moderne neue Landesstelle um 12 Millionen Euro

Kärnten
05.03.2026 20:00
SVS-Obmann Peter Lehner (re.) und Landesvize Martin Gruber (li.) weihten die neue Landesstelle ...
SVS-Obmann Peter Lehner (re.) und Landesvize Martin Gruber (li.) weihten die neue Landesstelle in Klagenfurt ein.(Bild: SVS, Dieter Arbeiter)
Porträt von Christian Tragner
Von Christian Tragner

Die neue Landesstelle der Sozialversicherungsanstalt der Selbstständigen (SVS) in der Feldkirchner Straße 52 in Klagenfurt wurde am Donnerstag von Obmann Peter Lehner und LH-Stv. Martin Gruber (ÖVP) eröffnet. Der neue Standort wurde um 12 Millionen Euro umfassend umgebaut.

Das Verwaltungsviertel beim Bahnhof verliert die Sozialversicherungsanstalt der Selbstständigen, die nun in Feldkirchner Straße zieht. Der Umbau der bisherigen Landesstelle in der Bahnhofstraße, in der die SVS seit Jahrzehnten daheim war, wäre zu teuer gekommen. Das alte Bestandsgebäude der Bauernversicherung wird die neue Heimat, umfasst in der neuen Landesstelle drei Stockwerke, wurde in den letzten 13 Monaten mit neuer Fernwärme und PV-Anlage umfassend um 12 Millionen Euro umgebaut. Die Fläche umfasst 3100 Quadratmeter.

Das ist die neue SVS-Landesstelle in der Feldkirchner Straße 52.
Das ist die neue SVS-Landesstelle in der Feldkirchner Straße 52.(Bild: Christian Tragner)
Auch der Empfang wurde toll umgebaut.
Auch der Empfang wurde toll umgebaut.(Bild: Christian Tragner)
Es gibt 100.000 Selbständige in Kärnten.
Es gibt 100.000 Selbständige in Kärnten.(Bild: Christian Tragner)

„Das Servicecenter im Erdgeschosß steht SVS-Versicherten für die persönliche Beratung zur Verfügung. Auch wenn wir in der SVS ein Digital-First-Mindest verfolgen und ein umfassendes Angebot mit SVS-Go-App, Chatbot und Webside haben, braucht es gerade bei wichtigen und komplexen Fragen eine persönliche Beratung. Wenn etwa die Pensionierung bevorsteht“, erläutert Lehner.

100.000 Selbständige in Kärnten
„Wir haben 100.000 Selbstständige in Kärnten“, sagt Lehner. „38 Prozent der 180 Mitarbeiter kümmern sich um österreichweite Anfragen, das halten wir im Haus so. Das Service ist kompetent: Gibt man eine Wahlarztrechnung ab, ist das Geld nach zwei bis drei Tagen am Konto“, betont Lehner.

Parkplätze auch bei der Hemma-Kirche
Die Parkplätze kann man von der benachbarten Hemma-Kirche nutzen. „Die Kirche braucht sie speziell am Sonntag, wir unter der Woche.“ Auch Martin Gruber freut sich über den Standort: „Nachhaltigkeit und Effizienz sind groß, das Gebäude wurde thermisch saniert. Mit der Klima-Aktiv-Zertifizierung hat die neue Landesstelle ein Gütesiegel für nachhaltiges Bauen erhalten.“

Insgesamt macht die SVS 14,3 Milliarden Umsatz, österreichweit gibt es  3600 Mitarbeiter, insgesamt hat Österreich 1,3 Millionen Selbständige.

Kärnten
05.03.2026 20:00
