Moderne neue Landesstelle um 12 Millionen Euro

Das Verwaltungsviertel beim Bahnhof verliert die Sozialversicherungsanstalt der Selbstständigen, die nun in Feldkirchner Straße zieht. Der Umbau der bisherigen Landesstelle in der Bahnhofstraße, in der die SVS seit Jahrzehnten daheim war, wäre zu teuer gekommen. Das alte Bestandsgebäude der Bauernversicherung wird die neue Heimat, umfasst in der neuen Landesstelle drei Stockwerke, wurde in den letzten 13 Monaten mit neuer Fernwärme und PV-Anlage umfassend um 12 Millionen Euro umgebaut. Die Fläche umfasst 3100 Quadratmeter.