25 Projekte werden heuer im Straßenbau umgesetzt

„Unser Anspruch ist ein regional ausgewogenes Bauprogramm. Wir investieren sowohl in die Infrastruktur der urbanen Zentren, stärken aber gleichzeitig auch den ländlichen Raum. Seit Beginn meiner Amtszeit im Jahr 2018 haben wir bereits über 37 Millionen Euro in Klagenfurt und Klagenfurt-Land investiert“, informierte GrubeIn Klagenfurt liegt das Hauptaugenmerk in diesem Jahr auf Sanierungen bei hochfrequentierten Straßenabschnitten. Eines der Kernprojekte betrifft dabei die B70d Harbacher Straße (Südring). Auf einem stark desolaten Abschnitt zwischen der St. Ruprechter Straße und dem Bahnübergang werden ab Herbst die Fahrbahn sowie die Entwässerung vollständig saniert.