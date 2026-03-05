25 Projekte werden heuer im Straßenbau umgesetzt

Straßenbaureferent Martin Gruber präsentierte die Vorhaben für Klagenfurt und Klagenfurt-Land – 25 Projekte werden heuer umgesetzt. „Sieben Millionen werden in diesen Bezirken investiert“, sagt Gruber. In Kärnten sogar 46 Millionen Euro.
„Kärntens Straßen sind die Lebensadern unseres Bundeslandes und ein wichtiger Standortfaktor. Sie sind die Basis für Leben, Arbeiten und Wirtschaften – in der Stadt genauso wie am Land“, betont Referent LHStv. Martin Gruber.
46 Millionen Euro werden in Kärnten investiert
Trotz einer herausfordernden budgetären Situation hält das Land Kärnten das Investitionsniveau im Straßenbau weiter hoch, verdeutlichte Gruber. Kärntenweit fließen heuer rund 46 Millionen Euro in Straßen, Brücken und Radwege. Für die Bezirke Klagenfurt und Klagenfurt-Land wurden für dieses Jahr insgesamt 25 Bau- und Planungsprojekte mit einem Investitionsvolumen von rund sieben Millionen Euro fixiert.
„Unser Anspruch ist ein regional ausgewogenes Bauprogramm. Wir investieren sowohl in die Infrastruktur der urbanen Zentren, stärken aber gleichzeitig auch den ländlichen Raum. Seit Beginn meiner Amtszeit im Jahr 2018 haben wir bereits über 37 Millionen Euro in Klagenfurt und Klagenfurt-Land investiert“, informierte GrubeIn Klagenfurt liegt das Hauptaugenmerk in diesem Jahr auf Sanierungen bei hochfrequentierten Straßenabschnitten. Eines der Kernprojekte betrifft dabei die B70d Harbacher Straße (Südring). Auf einem stark desolaten Abschnitt zwischen der St. Ruprechter Straße und dem Bahnübergang werden ab Herbst die Fahrbahn sowie die Entwässerung vollständig saniert.
Von Zell/Pfarre bis Poggersdorf
Weitere wichtige Bauvorhaben in der Landeshauptstadt betreffen die B91 Loiblpass Straße (Rosentalerstraße) und die B83 Kärntner Straße (Villacher Straße). Auf der B91 wird auf Höhe Karawankenblickstraße ab März eine neue Ampelanlage errichtet. Im Zuge der Neuerrichtung des Heinzelstegs wird über die B83 der Knotenpunkt neugestaltet und mit einer Ampelanlage für Radfahrer und Fußgänger geregelt.
In Klagenfurt-Land wird in Zell/Pfarre die Ortsdurchfahrt inklusive Gehweg, Bushaltestellen und einer neuen Brücke neugestaltet. An der B85 Rosental Straße kommt es zu einer Fortführung der Sanierung der Ortsdurchfahrt in Feistritz im Bereich Feistritzbachbrücke bis zur L106. Für die Erschließung eines neuen Wohngebietes von Poggersdorf wird um rund 330.000 Euro ein neuer Linksabbieger an der L87 errichtet, zusätzlich wird in diesem Bereich die Fahrbahn instandgesetzt.
Hangbrücke am Loiblpass
Von den rund 2,1 Millionen Euro, die in den Brückenschwerpunkt in Klagenfurt-Land 2026 fließen, betreffen 1,2 Millionen Euro die Hangbrücke Untere Kehre an der B91 am Loiblpass. „Beim Straßenbau arbeiten in Klagenfurt insgesamt 203 Mitarbeiter, davon 170 Handwerker. Wir haben 1300 Kilometer Straßennetz und 173 Lärmschutzwände“, sagt Straßenbauamtsleiterin Michaela Waldhauser. Der Winter war hart, jetzt wartet viel Arbeit.
Die Ostspange wird ab 2028 gebaut. „Derzeit laufen die Grundablösen“, sagt Landesstraßenbaudirektor Volker Bidmon.
