Drei Wagen an einer Karambolage beteiligt

Karambolage in Klagenfurt: Eine Einfallsstraße im Frühverkehr, ein Auto muss verkehrsbedingt anhalten, zwei nachfolgende Lenker erkennen das zu spät, können nicht mehr reagieren, ihre Wagen prallen gegeneinander. Ein Kind wurde dabei verletzt.
Im Frühverkehr am Mittwoch, 4. März, lenkte ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Völkermarkt sein Auto in Klagenfurt auf der Völkermarkter Straße auf der linken Spur stadteinwärts. Verkehrsbedingt musste er den Wagen anhalten. Am Beifahrersitz saß eine 17-jährige Bekannte.
Eine 21-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Völkermarkt touchierte das Auto des 19-Jährigen von hinten. Den Unfall zu spät gesehen hat eine 40-jährige Frau aus dem Bezirk Klagenfurt: Auch sie touchierte den PKW vor ihrem, wodurch dieser erneut gegen den Wagen des 19-Jährigen geschoben wurde. Im Auto der 40-Jährigen befanden sich deren beiden Töchter im Alter von 15 und 6 Jahren, wobei die 6-Jährige leichte Verletzungen erlitten haben dürfte.
An den beteiligten Wagen entstand Sachschaden.
