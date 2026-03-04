Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ein Kind verletzt

Drei Wagen an einer Karambolage beteiligt

Kärnten
04.03.2026 14:42
Die Polizei musste in Klagenfurt zu einem Unfall ausrücken, bei dem drei Autos beschädigt ...
Die Polizei musste in Klagenfurt zu einem Unfall ausrücken, bei dem drei Autos beschädigt wurden. Ein Kind wurde leicht verletzt.(Bild: Eva Manhart)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Karambolage in Klagenfurt: Eine Einfallsstraße im Frühverkehr, ein Auto muss verkehrsbedingt anhalten, zwei nachfolgende Lenker erkennen das zu spät, können nicht mehr reagieren, ihre Wagen prallen gegeneinander. Ein Kind wurde dabei verletzt.

0 Kommentare

Im Frühverkehr am Mittwoch, 4. März, lenkte ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Völkermarkt sein Auto in Klagenfurt auf der Völkermarkter Straße auf der linken Spur stadteinwärts. Verkehrsbedingt musste er den Wagen anhalten. Am Beifahrersitz saß eine 17-jährige Bekannte.

Eine 21-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Völkermarkt touchierte das Auto des 19-Jährigen von hinten. Den Unfall zu spät gesehen hat eine 40-jährige Frau aus dem Bezirk Klagenfurt: Auch sie touchierte den PKW vor ihrem, wodurch dieser erneut gegen den Wagen des 19-Jährigen geschoben wurde. Im Auto der 40-Jährigen befanden sich deren beiden Töchter im Alter von 15 und 6 Jahren, wobei die 6-Jährige leichte Verletzungen erlitten haben dürfte.

An den beteiligten Wagen entstand Sachschaden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
04.03.2026 14:42
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Der Pilot verlor die Kontrolle über den Flieger und krachte wohl ungebremst mit der Flugzeugnase ...
Trümmerfeld auf Acker
Pilot stürzt vor den Augen der Tochter in den Tod!
In einem Brief an die Stadt beschreibt Schulsprecher Viktor Branković die schlimmen Zustände auf ...
Offener Brief
„Gumpi“: Schüler werden mit Drogenspritzen gejagt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
444.489 mal gelesen
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
411.008 mal gelesen
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
356.369 mal gelesen
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
3504 mal kommentiert
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
1990 mal kommentiert
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Kolumnen
Wenn Herbert Kickl unser Bundeskanzler wäre …
1790 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Mehr Kärnten
Ein Kind verletzt
Drei Wagen an einer Karambolage beteiligt
Bezinpreis explodiert
Billigere Magistratstankstelle soll wieder öffnen
Kärntner Arbeitsmarkt
Gleichstellung als Wettbewerbsvorteil
Krone Plus Logo
90 bunte Jahre
Er war Kammerdiener, Stadtrichter, Glückskind
LH Kaiser in Brüssel
Stärkere EU-Regionen in einer „Welt der Wölfe“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf