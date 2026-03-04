Drei Wagen an einer Karambolage beteiligt

Eine 21-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Völkermarkt touchierte das Auto des 19-Jährigen von hinten. Den Unfall zu spät gesehen hat eine 40-jährige Frau aus dem Bezirk Klagenfurt: Auch sie touchierte den PKW vor ihrem, wodurch dieser erneut gegen den Wagen des 19-Jährigen geschoben wurde. Im Auto der 40-Jährigen befanden sich deren beiden Töchter im Alter von 15 und 6 Jahren, wobei die 6-Jährige leichte Verletzungen erlitten haben dürfte.

An den beteiligten Wagen entstand Sachschaden.