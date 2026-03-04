Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Für Smart Meter-Nutzer

Die Kelag crasht nun den Strompreismarkt

Kärnten
04.03.2026 15:23
Mit Smart Meter gibt es heuer Vorteile bei der Kelag-
Mit Smart Meter gibt es heuer Vorteile bei der Kelag-(Bild: Wolfgang Spitzbart)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Mit Smart Meter zu Vorteilen: Neuer Kelag-Tarif und ein Sommerangebot verlocken Energiekunden dazu, die Chancen des erneuerbaren Energiemarkts zu nutzen.

0 Kommentare

Die Haushaltsrechnung entlasten soll der Umstieg auf den umweltfreundlichen, heimischen Energiemix aus Wasser, Wind und PV, so Kelag-Vertriebsleiter Alexander Jordan. Mit 1. April führt der Energieversorger den Tarif „Kelag Strom Bonus“ ein: Der rabattierte Verbrauchspreis beträgt im ersten Jahr 9,90 Cent pro Kilowattstunde exklusive USt (11,88 Cent inkl. USt), ab dem zweiten Jahr gilt ein Preis von 12,38 Cent pro kWh exkl. USt (14,86 Cent inkl. USt).

Eine schnelle Übersicht über den Verbrauch geben Smart Meter; Kunden können flexible Tarife nutzen. Erstmals einen reduzierten Sommer-Arbeitspreis bei den Netzentgelten führt die E-Control mit 1. April ein: Bis 30. September reduziert sich das Netznutzungsentgelt täglich von 10 bis 16 Uhr automatisch um 20 Prozent. Dadurch sinken die Netzkosten zu der Zeit, in der aufgrund des Photovoltaik-Ausbaus besonders viel Solarstrom eingespeist wird. Voraussetzungen sind ein aktiver Smart Meter und die Viertelstundenauslesung.

Energie nutzen, wenn diese am günstigsten ist, kann man mit dem Tarif „Kelag Strom Pro“, der besonders für E-Auto-Besitzer interessant ist.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
04.03.2026 15:23
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Der Pilot verlor die Kontrolle über den Flieger und krachte wohl ungebremst mit der Flugzeugnase ...
Trümmerfeld auf Acker
Pilot stürzt vor den Augen der Tochter in den Tod!
In einem Brief an die Stadt beschreibt Schulsprecher Viktor Branković die schlimmen Zustände auf ...
Offener Brief
„Gumpi“: Schüler werden mit Drogenspritzen gejagt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
444.735 mal gelesen
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
411.218 mal gelesen
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
356.839 mal gelesen
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
3509 mal kommentiert
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Kolumnen
Wenn Herbert Kickl unser Bundeskanzler wäre …
1826 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
1642 mal kommentiert
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Mehr Kärnten
Konzert im April
Rapper „Capital Bra“ kommt an den Wörthersee
Feuerwehreinsatz
Nach Übung: Waldbrand neben Bundesheer-Kaserne
Für Smart Meter-Nutzer
Die Kelag crasht nun den Strompreismarkt
Ein Kind verletzt
Drei Wagen an einer Karambolage beteiligt
Bezinpreis explodiert
Billigere Magistratstankstelle soll wieder öffnen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf