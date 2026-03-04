Die Kelag crasht nun den Strompreismarkt

Mit Smart Meter zu Vorteilen: Neuer Kelag-Tarif und ein Sommerangebot verlocken Energiekunden dazu, die Chancen des erneuerbaren Energiemarkts zu nutzen.
Die Haushaltsrechnung entlasten soll der Umstieg auf den umweltfreundlichen, heimischen Energiemix aus Wasser, Wind und PV, so Kelag-Vertriebsleiter Alexander Jordan. Mit 1. April führt der Energieversorger den Tarif „Kelag Strom Bonus“ ein: Der rabattierte Verbrauchspreis beträgt im ersten Jahr 9,90 Cent pro Kilowattstunde exklusive USt (11,88 Cent inkl. USt), ab dem zweiten Jahr gilt ein Preis von 12,38 Cent pro kWh exkl. USt (14,86 Cent inkl. USt).
Eine schnelle Übersicht über den Verbrauch geben Smart Meter; Kunden können flexible Tarife nutzen. Erstmals einen reduzierten Sommer-Arbeitspreis bei den Netzentgelten führt die E-Control mit 1. April ein: Bis 30. September reduziert sich das Netznutzungsentgelt täglich von 10 bis 16 Uhr automatisch um 20 Prozent. Dadurch sinken die Netzkosten zu der Zeit, in der aufgrund des Photovoltaik-Ausbaus besonders viel Solarstrom eingespeist wird. Voraussetzungen sind ein aktiver Smart Meter und die Viertelstundenauslesung.
Energie nutzen, wenn diese am günstigsten ist, kann man mit dem Tarif „Kelag Strom Pro“, der besonders für E-Auto-Besitzer interessant ist.
