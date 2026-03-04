Die Kelag crasht nun den Strompreismarkt

Eine schnelle Übersicht über den Verbrauch geben Smart Meter; Kunden können flexible Tarife nutzen. Erstmals einen reduzierten Sommer-Arbeitspreis bei den Netzentgelten führt die E-Control mit 1. April ein: Bis 30. September reduziert sich das Netznutzungsentgelt täglich von 10 bis 16 Uhr automatisch um 20 Prozent. Dadurch sinken die Netzkosten zu der Zeit, in der aufgrund des Photovoltaik-Ausbaus besonders viel Solarstrom eingespeist wird. Voraussetzungen sind ein aktiver Smart Meter und die Viertelstundenauslesung.