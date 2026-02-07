Das kostet der Winterspaß auf dem Dobratsch

Um eine Überfüllung des Berges und ein Parkchaos zu vermeiden, wurde vor einigen Jahren eine Parkgebühr für die Parkplätze Alpengarten und Rosstratte eingeführt. „Seit der Einführung der Parkgebühren fahren pro Winter 10.000 Autos weniger auf den Berg. Immer mehr Menschen wählen den Naturpark-Dobratsch-Bus oder bilden Fahrgemeinschaften“, so die Vizebürgermeisterin. In den Semesterferien ist der Bus viermal pro Tag unterwegs.