ÖSV-Ass: „Russland wird das politisch nutzen!“

„Hat einen faden Beigeschmack“

Auf sportlicher Ebene hatten Russland und Belarus einen Vorteil. Sie mussten sich heuer nicht, wie alle anderen Athleten, qualifizieren. „Die Punkte von vor vier Jahren wurden eingefroren und nun hergenommen. Sie hätten es wahrscheinlich eh geschafft, aber es hat schon einen faden Beigeschmack“, meint der 34-Jährige, für den die Paralympics der Abschluss seiner Karriere sind. Am Sonntag geht es nach Italien. „Trotz der Thematik ist es Fakt, dass wir Sportler uns auf unsere eigene Leistung fokussieren müssen. Eine Medaille wäre ein Traum!“