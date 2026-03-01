Ab jetzt große Erleichterungen für die Häuslbauer

Ab heute, Sonntag, ist die am 20. November 2025 vom Landtag beschlossene Novelle der Bauordnung in Kraft. Die Verbesserungen kurz erklärt: Neu eingereichte Sanierungen und Bauvorhaben werden nun nach neuen und einfacheren Regeln geprüft, viele sind künftig bewilligungsfrei. Im Rahmen einer umfassenden Informationskampagne soll von Gemeinden und der Wirtschaft sowie der Landesregierung über die Neuerungen informiert werden.