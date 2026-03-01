Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bauordnung entrümpelt

Ab jetzt große Erleichterungen für die Häuslbauer

Niederösterreich
01.03.2026 05:55
Künftig sind mehr Bau- und Sanierungsvorhaben bewilligungsfrei.
Künftig sind mehr Bau- und Sanierungsvorhaben bewilligungsfrei.(Bild: P. Huber)
Porträt von Lukas Lusetzky
Von Lukas Lusetzky

Der Wunsch nach den eigenen vier Wänden ist in Niederösterreich besonders stark. Diesem Wunsch soll eine sperrige Bauordnung nicht im Weg stehen. Deshalb wurden die Vorschriften jetzt vereinfacht.

0 Kommentare

Ab heute, Sonntag, ist die am 20. November 2025 vom Landtag beschlossene Novelle der Bauordnung in Kraft. Die Verbesserungen kurz erklärt: Neu eingereichte Sanierungen und Bauvorhaben werden nun nach neuen und einfacheren Regeln geprüft, viele sind künftig bewilligungsfrei. Im Rahmen einer umfassenden Informationskampagne soll von Gemeinden und der Wirtschaft sowie der Landesregierung über die Neuerungen informiert werden.

„Wer bereit ist, zu investieren, darf nicht durch unnötige Hürden ausgebremst werden – insbesondere dann, wenn es um die Schaffung von Eigentum geht. Die Entrümpelung der Bauordnung ist daher ein wichtiges Anliegen. Künftig sind mehr Bau- und Sanierungsvorhaben bewilligungsfrei, Regeln werden klarer und Behördenwege reduziert“, erklären Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und ÖVP-Klubobmann Kurt Hackl.

Die NÖ NÖ-Bauordnung wurde entrümpelt: Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und ÖVP-Klubobmann ...
Die NÖ NÖ-Bauordnung wurde entrümpelt: Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und ÖVP-Klubobmann Kurt Hackl.(Bild: ÖVP-NÖ)

Vorgaben verhinderten Investitionen
Ein Beispiel: Ein altes Haus mit schlechter Grundsubstanz im Ortszentrum kann künftig vollständig abgerissen und mit modernen Materialien in derselben Außenform neu errichtet werden. Bisher scheiterten solche Projekte an baurechtlichen Vorgaben – Investitionen blieben aus.

Hackl: „Auch bei ungenutzten Dachböden eröffnen sich neue Möglichkeiten, denn Wohnbauträger können dort künftig zusätzlichen Wohnraum schaffen, ohne zwingend eine Verbreiterung des Stiegenhauses vornehmen zu müssen.“ Das soll zusätzlichen Wohnraum bringen und die Wirtschaft ankurbeln.

„Niederösterreich ist und bleibt das Land der Häuslbauer. Mit der neuen Bauordnung setzen wir daher ganz gezielt Maßnahmen, um Bauen und vor allem Sanieren deutlich zu erleichtern“, betonen die beiden Politiker abschließend.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
01.03.2026 05:55
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Beobachter sprechen von einer neuen Eskalationsstufe in dem ohnehin angespannten Verhältnis ...
Gegenseitige Angriffe
Pakistan erklärt Taliban-Regierung „offenen Krieg“
Bargeld ist bei Jung und Alt beliebt.
Auch Junge zahlen cash
Österreich bleibt absolute Bargeld-Hochburg
Eingangstor zum Campus der US-Universität Harvard
Kontakt zu Epstein
Österreichischer Harvard-Professor beurlaubt
Am Weg in Nahen Osten
US-Flugzeugträger plagt Problem mit Hightech-WCs
1406 leichte Vorbeben
Vulkan spuckt Aschewolke 2000 m in den Himmel
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
400.010 mal gelesen
Stars & Society
Wiener Luxus-Influencer Mike Maschina (34) ist tot
93.121 mal gelesen
Party, Luxus, Insolvenz – und plötzlich tot: Mike Maschina ist überraschend verstorben.
Österreich
Interne Schelte für Toni Fabers „Zölibat“-Sager
92.167 mal gelesen
Krone Plus Logo
Gern gesehener Gast auf Veranstaltungen: Dompfarrer Toni Faber mit Natalie Nemec,  hier auf dem ...
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
5184 mal kommentiert
Innenpolitik
Koalition verspielt Mehrheit, FPÖ im Höhenflug
1580 mal kommentiert
Andreas Babler, Christian Stocker und Beate Meinl-Reisinger
Wien
Beliebte Imbiss-Kette wirbt mit Ramadan-Menüs
1125 mal kommentiert
Ramadan-Menü bei Nordsee: geniale Idee oder Ärgernis?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf