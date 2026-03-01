Ab jetzt große Erleichterungen für die Häuslbauer

Der Wunsch nach den eigenen vier Wänden ist in Niederösterreich besonders stark. Diesem Wunsch soll eine sperrige Bauordnung nicht im Weg stehen. Deshalb wurden die Vorschriften jetzt vereinfacht.
Ab heute, Sonntag, ist die am 20. November 2025 vom Landtag beschlossene Novelle der Bauordnung in Kraft. Die Verbesserungen kurz erklärt: Neu eingereichte Sanierungen und Bauvorhaben werden nun nach neuen und einfacheren Regeln geprüft, viele sind künftig bewilligungsfrei. Im Rahmen einer umfassenden Informationskampagne soll von Gemeinden und der Wirtschaft sowie der Landesregierung über die Neuerungen informiert werden.
„Wer bereit ist, zu investieren, darf nicht durch unnötige Hürden ausgebremst werden – insbesondere dann, wenn es um die Schaffung von Eigentum geht. Die Entrümpelung der Bauordnung ist daher ein wichtiges Anliegen. Künftig sind mehr Bau- und Sanierungsvorhaben bewilligungsfrei, Regeln werden klarer und Behördenwege reduziert“, erklären Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und ÖVP-Klubobmann Kurt Hackl.
Vorgaben verhinderten Investitionen
Ein Beispiel: Ein altes Haus mit schlechter Grundsubstanz im Ortszentrum kann künftig vollständig abgerissen und mit modernen Materialien in derselben Außenform neu errichtet werden. Bisher scheiterten solche Projekte an baurechtlichen Vorgaben – Investitionen blieben aus.
Hackl: „Auch bei ungenutzten Dachböden eröffnen sich neue Möglichkeiten, denn Wohnbauträger können dort künftig zusätzlichen Wohnraum schaffen, ohne zwingend eine Verbreiterung des Stiegenhauses vornehmen zu müssen.“ Das soll zusätzlichen Wohnraum bringen und die Wirtschaft ankurbeln.
„Niederösterreich ist und bleibt das Land der Häuslbauer. Mit der neuen Bauordnung setzen wir daher ganz gezielt Maßnahmen, um Bauen und vor allem Sanieren deutlich zu erleichtern“, betonen die beiden Politiker abschließend.
