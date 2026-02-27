Kickl spricht mit „Krone“ | Kickl spricht mit ÖVP

Kickl spricht mit der „Krone“. Nur selten, sehr selten lässt sich FPÖ-Chef Herbert Kickl zu einem Interview mit einem „klassischen Medium“ bewegen. Er fühlt sich grundsätzlich, wie bei seinen anderen Auftritten in der Öffentlichkeit, unter seinesgleichen wohler. So wie er seine Auftritte so gut wie immer in geschlossenen Gesellschaften, sei es beim Neujahrstreffen wie zuletzt in der Messe in Klagenfurt, beim Aschermittwoch in der Jahn-Turnhalle im oberösterreichischen Ried, beim 1. Mai im Linzer Festzelt oder dem Oktoberfest im Zelt oststeirischen Hartberg: Seine Gäste sind stets auserwählte Fans, die ihm nicht zu nahe rücken können oder wollen oder schlicht dürfen. So gibt er Interviews nicht „Systemmedien“, wie er sie bezeichnet, sondern Medien aus seinem eigenen Haus, also Medien aus dem eigenen System. Zum Jubiläum der Nicht-Kickl-Bundesregierung machte er nun aber eine Interview-Ausnahme…