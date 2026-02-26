Vorteilswelt
Nach Andrew-Schock

Kate begeistert in Wales mit emotionaler Geste

Royals
26.02.2026 15:09
Prinzessin Catherine trug beim Besuch in Wales eine Narzisse am Revers – ein Symbol des ...
Prinzessin Catherine trug beim Besuch in Wales eine Narzisse am Revers – ein Symbol des walisischen Nationalfeiertags am 1. März.(Bild: AP/Ben Birchall)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Eine Woche nach der Verhaftung von Andrew Mountbatten-Windsor zeigten sich Prinz William und Prinzessin Kate demonstrativ nahbar bei einem Besuch im walisischen Llanidloes. Das royale Paar reiste nach Powys, um ehrenamtliche Helfer zu würdigen und die Feierlichkeiten zum bevorstehenden St David’s Day einzuläuten.

Die Princess of Wales bewies einmal mehr ihr Gespür für stilvolle Kontinuität. Catherine erschien in einem langen, bordeaux- bis pflaumenfarbenen Wollmantel von Sarah Burton für Alexander McQueen, einem ihrer absoluten Lieblingslabels. Das edle Modell hatte sie bereits im Dezember 2024 beim Empfang des Emirs von Katar in London getragen – ein Fashion-Recycling, das längst zu ihrem Markenzeichen geworden ist.

Unter dem Mantel blitzte ein perfekt abgestimmtes Ensemble hervor: ein roter Faltenrock kombiniert mit einer eleganten Schluppenbluse. Dazu trug sie kniehohe Lederstiefel von Gianvito Rossi, farblich harmonisch auf den Mantel abgestimmt.

Die Prinzessin stimmte Mantel und Stiefel perfekt aufeinander ab.
Die Prinzessin stimmte Mantel und Stiefel perfekt aufeinander ab.(Bild: APA-Images / PA / Ben Birchall)
Die Prinzessin plaudert mit Schulkindern aus dem Ort, die Zeichnungen für das Prinzenpaar dabei ...
Die Prinzessin plaudert mit Schulkindern aus dem Ort, die Zeichnungen für das Prinzenpaar dabei haben.(Bild: AP/Ben Birchall)

An ihrem Finger funkelte der ikonische Saphir-Verlobungsring, einst getragen von Prinzessin Diana. Doch ein Detail zog besondere Aufmerksamkeit auf sich: Auf dem Revers ihres Mantels prangte eine gelbe Narzisse.

Das Paar sah auch bei Schmiedearbeiten zu.
Das Paar sah auch bei Schmiedearbeiten zu.(Bild: AFP/BEN BIRCHALL)

Die Narzisse – Starkes Symbol zum St David’s Day
Die Narzisse ist das wichtigste Blumensymbol des walisischen Nationalfeiertags am 1. März. Neben dem Lauch gilt sie als nationales Emblem von Wales. Die früh im Frühling blühende Pflanze steht für Neubeginn und Hoffnung – passend zur Jahreszeit und zur Botschaft des Termins.

Mit dieser emotionalen Geste ehrte Kate nicht nur die walisische Tradition, sondern unterstrich auch die Bedeutung des Besuchs. In Llanidloes besuchten William und Kate die „Hanging Gardens“, ein Projekt, das Gemeinschaftssinn, Kreativität und Widerstandsfähigkeit in der Region fördert.

Die Prinzessin traf während des Besuchs auch Gäste eines Cafés, das ebenfalls mit Narzissen ...
Die Prinzessin traf während des Besuchs auch Gäste eines Cafés, das ebenfalls mit Narzissen geschmückt war.(Bild: AFP/BEN BIRCHALL)
Auch der Prinz von Wales trug eine Narzisse am Revers.
Auch der Prinz von Wales trug eine Narzisse am Revers.(Bild: AFP/BEN BIRCHALL)

Royals zeigen Präsenz in bewegten Zeiten
Der gemeinsame Auftritt in Wales sendet ein klares Signal: Trotz jüngster Schlagzeilen rund um Andrew Mountbatten-Windsor konzentrieren sich der Prince und die Princess of Wales auf ihre öffentlichen Aufgaben. Der Besuch in Powys stand ganz im Zeichen des Ehrenamts und der Unterstützung lokaler Initiativen.

Aktivisten haben im berühmten Pariser Louvre jenes Foto aufgehängt, das Andrew  ...
„Jetzt schwitzt er“
Aktivisten hängen Bild von Andrew in den Louvre
23.02.2026
Durchsuchungen beendet
Ex-Prinz Andrew in eigenen vier Wänden „gefangen“
25.02.2026

Mit ihrem eleganten Auftritt in Bordeauxrot, der symbolträchtigen Narzisse und gewohnt souveräner Ausstrahlung, bewies Catherine erneut, warum sie als eine der stilprägenden Royals Europas gilt.

Royals
26.02.2026 15:09
