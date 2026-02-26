Kate begeistert in Wales mit emotionaler Geste

Eine Woche nach der Verhaftung von Andrew Mountbatten-Windsor zeigten sich Prinz William und Prinzessin Kate demonstrativ nahbar bei einem Besuch im walisischen Llanidloes. Das royale Paar reiste nach Powys, um ehrenamtliche Helfer zu würdigen und die Feierlichkeiten zum bevorstehenden St David’s Day einzuläuten.
Die Princess of Wales bewies einmal mehr ihr Gespür für stilvolle Kontinuität. Catherine erschien in einem langen, bordeaux- bis pflaumenfarbenen Wollmantel von Sarah Burton für Alexander McQueen, einem ihrer absoluten Lieblingslabels. Das edle Modell hatte sie bereits im Dezember 2024 beim Empfang des Emirs von Katar in London getragen – ein Fashion-Recycling, das längst zu ihrem Markenzeichen geworden ist.
Unter dem Mantel blitzte ein perfekt abgestimmtes Ensemble hervor: ein roter Faltenrock kombiniert mit einer eleganten Schluppenbluse. Dazu trug sie kniehohe Lederstiefel von Gianvito Rossi, farblich harmonisch auf den Mantel abgestimmt.
An ihrem Finger funkelte der ikonische Saphir-Verlobungsring, einst getragen von Prinzessin Diana. Doch ein Detail zog besondere Aufmerksamkeit auf sich: Auf dem Revers ihres Mantels prangte eine gelbe Narzisse.
Die Narzisse – Starkes Symbol zum St David’s Day
Die Narzisse ist das wichtigste Blumensymbol des walisischen Nationalfeiertags am 1. März. Neben dem Lauch gilt sie als nationales Emblem von Wales. Die früh im Frühling blühende Pflanze steht für Neubeginn und Hoffnung – passend zur Jahreszeit und zur Botschaft des Termins.
Mit dieser emotionalen Geste ehrte Kate nicht nur die walisische Tradition, sondern unterstrich auch die Bedeutung des Besuchs. In Llanidloes besuchten William und Kate die „Hanging Gardens“, ein Projekt, das Gemeinschaftssinn, Kreativität und Widerstandsfähigkeit in der Region fördert.
Royals zeigen Präsenz in bewegten Zeiten
Der gemeinsame Auftritt in Wales sendet ein klares Signal: Trotz jüngster Schlagzeilen rund um Andrew Mountbatten-Windsor konzentrieren sich der Prince und die Princess of Wales auf ihre öffentlichen Aufgaben. Der Besuch in Powys stand ganz im Zeichen des Ehrenamts und der Unterstützung lokaler Initiativen.
Mit ihrem eleganten Auftritt in Bordeauxrot, der symbolträchtigen Narzisse und gewohnt souveräner Ausstrahlung, bewies Catherine erneut, warum sie als eine der stilprägenden Royals Europas gilt.
