Kate begeistert in Wales mit emotionaler Geste

Die Princess of Wales bewies einmal mehr ihr Gespür für stilvolle Kontinuität. Catherine erschien in einem langen, bordeaux- bis pflaumenfarbenen Wollmantel von Sarah Burton für Alexander McQueen, einem ihrer absoluten Lieblingslabels. Das edle Modell hatte sie bereits im Dezember 2024 beim Empfang des Emirs von Katar in London getragen – ein Fashion-Recycling, das längst zu ihrem Markenzeichen geworden ist.