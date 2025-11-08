Juan Carlos bricht Schweigen über tödlichen Schuss

Während das Buch, das Juan Carlos zusammen mit der französischen Schriftstellerin Laurence Debray verfasst, bereits in Frankreich veröffentlicht wurde, soll es in Spanien erst im Dezember nach den Feierlichkeiten zum 50. Jahrestag der parlamentarischen Monarchie in den Buchläden zu finden sein.

Seit 2020 lebt Juan Carlos im Exil in den Vereinigten Arabischen Emiraten, kehrt aber immer wieder für Segelregatten in seine spanische Heimat zurück.