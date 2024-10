Juan Carlos von Geliebter mit Sexvideo erpresst

Seit 2020 im Exil

Der 2014 abgetretene König Juan Carlos ging 2020 wegen seiner zahlreichen Skandale in einer Nacht-und-Nebel-Aktion ins Exil nach Abu Dhabi. Seither zeigt er sich aber dennoch gelegentlich in Spanien, etwa für Segelregatten. Er ist seit 1962 mit Sofia von Griechenland verheiratet. Die ehemalige Königin lebt weiterhin in Madrid.