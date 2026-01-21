Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zweiklassenmedizin

13-mal länger auf Arzt warten – außer man zahlt

Innenpolitik
21.01.2026 12:15
(Bild: M. Schuppich - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Jedes Jahr werde mehr Geld in das österreichische Gesundheitssystem gesteckt, gleichzeitig verschlechtere sich aber die Versorgung, beklagt die SPÖ. Die Zweiklassenmedizin bleibe bestehen. Das untermauert auch eine aktuelle Studie der Privatversicherungen: „Wer nicht zahlen will, muss lange warten, bis zu 13-mal länger auf einen Facharzttermin“, zeigt sich SPÖ-Gesundheitssprecher Rudolf Silvan entsetzt.

0 Kommentare

„Das österreichische Gesundheitssystem ist in den letzten Jahren deutlich schlechter geworden. Das ist nicht die Schuld der Leute, die im System arbeiten, sondern jener, die es gestalten. Es ist das Versagen der letzten Regierungen in den letzten Jahren – von Blau, Schwarz und Grün“, übt Silvan schwere Kritik unter anderem am Koalitionspartner ÖVP und stellt auch ein Ultimatum in den Raum: „Wenn die Wartezeiten hoch bleiben, werden wir weitere Schritte gehen – bis hin zur Verpflichtung von Privatärzten, einen gewissen Teil an Kassenpatienten anzunehmen.“

Innere Medizin, Psychiatrie und Augenheilkunde als Spitzenreiter
 Einer Analyse von krankenversichern.at zufolge (basierend auf 1591 Mystery-Terminanfragen im Zeitraum 25. November 2025 bis 16. Jänner 2026) ist die Kluft zwischen Wahl- und Kassenärzten bei Wartezeiten enorm. Besonders drastisch ist der Unterschied bei den am stärksten nachgefragten Disziplinen: Während Kassenpatienten oft wochenlang warten, liegt die Verfügbarkeit privat etwa in der Orthopädie bei zwei Tagen, in der Radiologie bei drei Tagen und in der Augenheilkunde bei nur vier Tagen (siehe Grafik unten).

(Bild: Sebastian Arthofer)

Selbst in stark frequentierten Fachbereichen wie der Gynäkologie oder Urologie, die im Kassenbereich Wartezeiten von knapp sieben Wochen aufweisen (46 bzw. 48 Tage), liegt der Median im Wahlarztbereich stabil unter der Zwei-Wochen-Marke (13 Tage).

Lesen Sie auch:
Ein neuer OECD-Bericht stellt Österreichs Gesundheitssystem kein gutes Zeugnis aus (Symbolbild).
Gesundheitssystem
Bericht zeigt lange Wartezeiten und hohe Kosten
11.12.2025
Rückerstattungs-Chaos
„Vor dem Arzt ist nicht jeder Versicherte gleich!“
18.09.2025
Keine Verbesserungen
63 Tage warten auf Termin beim Kassen-Facharzt
16.09.2025

SPÖ-Politiker Silvan fordert angesichts dieser Zahlen: „Es muss wieder die E-Card und nicht die Kreditkarte zählen.“ Wahlärzte sollen gemäß den SPÖ-Plänen zunächst auf freiwilliger Basis ins Kassensystem geholt werden. Sollte das nicht den gewünschten Erfolg bringen, denken die Roten auch an eine Verpflichtung zur Übernahme einer gewissen Anzahl an Kassenpatienten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Coup in Gelsenkirchen
Polizei befragt 100 Sparkassen-Kunden pro Tag
Der Terrorverdächtige hat die Aussage bisher verweigert.
Anschlag von München
Terrorverdächtiger zeigte jetzt Islamisten-Geste
Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Top-3

Gelesen

Außenpolitik
Paukenschlag auf Grönland: Deutsche reisen ab
143.791 mal gelesen
Burgenland
Totes Baby: Kamera filmt Horror-Tat an Grenze
123.638 mal gelesen
Der Grenzübergang in Nickelsdorf
Oberösterreich
Abgestürzte wurde von Rettung ins Bordell gebracht
112.967 mal gelesen
Die Helfer hatten anfangs Probleme, zu der gestürzten Frau zu kommen, da sie mitten in einem ...
Mehr Innenpolitik
Komplize Marsaleks?
Ex-FPÖ-Abgeordneter wegen Fluchthilfe angeklagt
Mega-Explosion
Kiew: Putins Rakete traf russisches Wohnhaus
Zweiklassenmedizin
13-mal länger auf Arzt warten – außer man zahlt
Russische Bedrohung?
Weniger als 200 US-Soldaten derzeit auf Grönland
„Mehrere Tausend Euro“
Hohe Strafen bei Ablehnung von Integration geplant
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf