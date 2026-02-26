In diesem Dorf kann sich Kriegsverlauf entscheiden

„Ich schätze, die Lebenserwartung eines mobilisierten Russen hier liegt bei etwa zwölf Minuten – nicht mehr.“ Mit diesem Satz beschreibt ein ukrainischer Offizier die Lage in Stepnohirsk. In dem fast völlig zerstörten Dorf im Süden der Ukraine tobt ein erbitterter Häuserkampf um nur neun Hochhäuser. Drohnen, Artillerie und Nahkampf machen jeden Vorstoß lebensgefährlich – und die Schlacht könnte weitreichende Folgen für den weiteren Kriegsverlauf haben.