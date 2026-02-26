Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

12 Minuten bis zum Tod

In diesem Dorf kann sich Kriegsverlauf entscheiden

Ukraine-Krieg
26.02.2026 11:38
Die Russen liefern sich seit Jahren brutale Häuserkämpfe mit den Ukrainern – in Stepnohirsk ...
Die Russen liefern sich seit Jahren brutale Häuserkämpfe mit den Ukrainern – in Stepnohirsk treffen Tausende von ihnen auf eine wesentlich kleinere ukrainische Elitetruppe (Symbolbild).(Bild: AFP/ALEXANDER NEMENOV)
Porträt von krone.at
Von krone.at

„Ich schätze, die Lebenserwartung eines mobilisierten Russen hier liegt bei etwa zwölf Minuten – nicht mehr.“ Mit diesem Satz beschreibt ein ukrainischer Offizier die Lage in Stepnohirsk. In dem fast völlig zerstörten Dorf im Süden der Ukraine tobt ein erbitterter Häuserkampf um nur neun Hochhäuser. Drohnen, Artillerie und Nahkampf machen jeden Vorstoß lebensgefährlich – und die Schlacht könnte weitreichende Folgen für den weiteren Kriegsverlauf haben.

0 Kommentare

Das einstige Dorf mit rund 5000 Einwohnern ist heute vollständig entvölkert, wie die britische „The Times“ berichtet. Übrig geblieben sind ausgebrannte Häuser, Krater und neun schwer beschädigte Hochhäuser, die zwischen russischen und ukrainischen Truppen aufgeteilt sind. Gekämpft wird Stockwerk für Stockwerk, oft auf wenige Meter Distanz.

Russen wollen durch Nadelöhr
Ein weiterer Offizier schildert gegenüber dem Blatt die Kosten dieses Krieges in erschreckender Nüchternheit: „Und der Preis für sein Leben – gemessen an Granaten und FPV-Drohnen – liegt bei etwa 5000 bis 6000 Dollar (4250 bis 5100 Euro; Anm.).“ Jeder Angriff, jeder Vorstoß verschlingt Material – und Menschenleben.

Letzter Wall vor Saporischschja
Nach ukrainischen Angaben haben sich rund 20.000 russische Soldaten in und um Stepnohirsk zusammengezogen. Ihr Ziel ist ein Durchbruch nach Norden in Richtung Saporischschja, nur rund 22 Kilometer entfernt. Die Stadt ist ein industrielles Zentrum und für die ukrainische Kriegswirtschaft von zentraler Bedeutung.

Ein hochrangiger ukrainischer Offizier warnt vor den Folgen eines Verlustes: „Der Fall von Stepnohirsk würde es dem Feind erlauben, die natürliche Barriere zu überwinden, Artillerie und unbemannte Systeme vorzuziehen und Saporischschja rund um die Uhr zu beschießen.“ Das würde Panik auslösen und eine humanitäre Krise nach sich ziehen.

Drohnen, Wärmebilder und lautloser Tod
Über dem zerstörten Dorf kreisen permanent ukrainische Drohnen. Wärmebildkameras zeigen laut den Berichten Explosionen als weiße Hitzeflecken auf grauen Monitoren – ohne Ton, aber mit tödlicher Wirkung. Versorgungsdrohnen werfen Munition und Wasser ab, während Infanteristen zwischen den Trümmern um ihr Überleben kämpfen.

Lesen Sie auch:
Drohnenkrieg und Grabenkämpfe: Die Front in der Ukraine wird immer brutaler
Der Preis ist hoch
Ukrainer rücken jetzt wie im Ersten Weltkrieg vor
24.02.2026
„Geht deshalb weiter“
Das will der Kreml in der Ukraine noch erreichen
24.02.2026
Nach Musk-Machtwort
Russen verkaufen eigene Standortdaten an Ukrainer
14.02.2026

Hohe Verluste, kaum Durchbrüche
Dass selbst massive Angriffe keinen schnellen Durchbruch garantieren, deckt sich mit Einschätzungen des Institute for the Study of War. Trotz hoher Verluste habe Russland zuletzt keine operativ entscheidenden Geländegewinne erzielt. Langwierige und verlustreiche Schlachten wie jene um Pokrowsk hätten gezeigt, dass selbst monatelange Offensiven keinen automatischen Erfolg bringen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ukraine-Krieg
26.02.2026 11:38
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Delfin Mimmo lebt weiterhin in Venedig und begeistert dort die Menschen.
Lebt gefährlich
Forscher sorgen sich um Delfin Mimmo in Venedig
US-Präsident Donald Trump stellte während seiner Rede zur Lage der Nation einen neuen Rekord ...
USA „größer, besser“
Trump-Lobeshymne auf sich, Kritik am Supreme Court
In München haben kürzlich Hunderte Passagierinnen und Passagiere eine ganze Nacht in Flugzeugen ...
Nacht in Flugzeugen
Lufthansa: „Haben Passagiere bestmöglich versorgt“
Video zeigt Sprengung
Staublawine hüllt Gondelbahn bei Weltcup-Piste ein
Von links: Biest-Darsteller Dominik Hees, Belle-Darstellerin Marlene Jubelius und Intendant ...
Cast steht fest
Musical „Die Schöne und das Biest“ kommt nach Wien
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
188.282 mal gelesen
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
143.644 mal gelesen
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Olympia
„Fast schon respektlos den Sportlern gegenüber“
139.293 mal gelesen
Ryan Cochran-Siegle, Franjo von Allmen und Marco Odermatt (v.l.n.r.) erhielten ihre ...
Innenpolitik
Im Parlament flogen wegen Ukraine-Hilfe die Fetzen
2572 mal kommentiert
„Die Hilfsgelder verschwinden im Korruptionssumpf der Ukraine“, behauptete FPÖ-Generalsekretär ...
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
869 mal kommentiert
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Außenpolitik
Selenskyj fordert konkretes EU-Beitrittsdatum
835 mal kommentiert
Wolodymyr Selenskyj wandte sich am vierten Jahrestag des Ukraine-Krieges mit einer ...
Mehr Ukraine-Krieg
12 Minuten bis zum Tod
In diesem Dorf kann sich Kriegsverlauf entscheiden
Beratungen in Genf
Darüber sprechen die USA und Ukraine am Donnerstag
Solidaritätskundgebung
Slowaken protestieren für Ukraine und gegen Fico
„Geht deshalb weiter“
Das will der Kreml in der Ukraine noch erreichen
Schutz vor Putin
Selenskyj fordert konkretes EU-Beitrittsdatum
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf