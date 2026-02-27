„Krone“ half: 11.000 Euro an Spenden in fünf Tagen

Gesamt schon über 15.000 Euro

„Nur zwölf Stunden später haben plötzlich 100 Leute gespendet, jetzt sind es schon mehr als 11.000 Euro mehr, insgesamt also mehr als 15.000 Euro. Der Artikel hat einen unglaublichen Schub gebracht. Vielen, vielen Dank an alle, an jeden Einzelnen für die großzügigen Spenden – ich bin überwältigt! Ich habe schon ein neues, spezielles Pflegebett bestellt. Ein neues, behindertengerechtes KFZ suche ich gerade“, erzählt Stastny. Ein anonymer Spender überwies auf einen Schlag sogar 3285 Euro.