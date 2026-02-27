Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schiri im Rollstuhl

„Krone“ half: 11.000 Euro an Spenden in fünf Tagen

Kärnten
27.02.2026 11:57
Andreas Stastny mit seiner Tochter. „Danke für die vielen Spenden!“
Andreas Stastny mit seiner Tochter. „Danke für die vielen Spenden!“(Bild: Stastny)
Porträt von Claudio Trevisan
Von Claudio Trevisan

Ehemaliger Kärntner Unterhaus-Schiri Andreas Stastny bat um Spenden – nach dem „Krone“-Bericht darüber trudelten diese in großen Mengen ein. Was den 47-jährigen Familienpapa freilich zum Strahlen brachte.

0 Kommentare

Seit einigen Jahren ist Andreas Stastny an den Rollstuhl gefesselt, halbseitig gelähmt und leidet auch an einer Herzschwäche. Die Lebenserwartung des heute 47-jährigen Landskroners ist gesunken. Einst leitete er gut 1000 Unterhaus-Partien im Kärntner Fußball – in der vergangenen Woche musste er nun einen Spenden-Aufruf auf gofundme.com starten. Siehe Link:

Lesen Sie auch:
Einst Schiri, heute ist Andi Stastny auf Hilfe angewiesen. „Aber ich will meiner Tochter noch ...
„Lebe nicht mehr lang“
Im Rollstuhl: Ex-Schiri muss nun um Spenden bitten
22.02.2026

Die „Krone“ macht Story publik
Die „Krone“ half, machte die traurige Story am vergangenen Sonntag publik – was Stastny zum Strahlen brachte.

Lesen Sie auch:
Mit der „Krone“ sprach „Hinti“ über die „komplett unnötige Aktion“.
Krone Plus Logo
Star spricht erstmals
Hinteregger-Beichte zur Alkofahrt: „Großer Fehler“
10.02.2026

Gesamt schon über 15.000 Euro
„Nur zwölf Stunden später haben plötzlich 100 Leute gespendet, jetzt sind es schon mehr als 11.000 Euro mehr, insgesamt also mehr als 15.000 Euro. Der Artikel hat einen unglaublichen Schub gebracht. Vielen, vielen Dank an alle, an jeden Einzelnen für die großzügigen Spenden – ich bin überwältigt!  Ich habe schon ein neues, spezielles Pflegebett bestellt. Ein neues, behindertengerechtes KFZ suche ich gerade“, erzählt Stastny. Ein anonymer Spender überwies auf einen Schlag sogar 3285 Euro.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
27.02.2026 11:57
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Beobachter sprechen von einer neuen Eskalationsstufe in dem ohnehin angespannten Verhältnis ...
Gegenseitige Angriffe
Pakistan erklärt Taliban-Regierung „offenen Krieg“
Bargeld ist bei Jung und Alt beliebt.
Auch Junge zahlen cash
Österreich bleibt absolute Bargeld-Hochburg
Eingangstor zum Campus der US-Universität Harvard
Kontakt zu Epstein
Österreichischer Harvard-Professor beurlaubt
Am Weg in Nahen Osten
US-Flugzeugträger plagt Problem mit Hightech-WCs
1406 leichte Vorbeben
Vulkan spuckt Aschewolke 2000 m in den Himmel
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
148.751 mal gelesen
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Kärnten
Hungriger Uhu schnappte sich Mini-Chihuahua-Hündin
110.655 mal gelesen
Dieser Uhu hatte es auf die kleine „Nala“ abgesehen. 
Tirol
Unfall mit Pferd: Bub (7) in Klinik verstorben
106.651 mal gelesen
Der Siebenjährige ist seinen schweren Verletzungen erlegen. Viele Fragen zum Unfallhergang sind ...
Innenpolitik
Im Parlament flogen wegen Ukraine-Hilfe die Fetzen
2599 mal kommentiert
„Die Hilfsgelder verschwinden im Korruptionssumpf der Ukraine“, behauptete FPÖ-Generalsekretär ...
Außenpolitik
Orbán wettert gegen Ukraine: „Setzen Soldaten ein“
1340 mal kommentiert
Vor den anstehenden Wahlen in Ungarn lässt Orbán den Ölstreit eskalieren – und droht Kiew.
Motor
Untauglich: Aus für E-Autos im Polizeieinsatz!
1219 mal kommentiert
Der VW ID.4 ist eines der Modelle, die im Polizeieinsatz getestet wurden – und nun zum ...
Mehr Kärnten
Schiri im Rollstuhl
„Krone“ half: 11.000 Euro an Spenden in fünf Tagen
Streit in Klagenfurt
Wirbel bei den Stadtwerken geht weiter
Krone Plus Logo
Wieder voll aufgeblüht
Bomber Adam Helewka bleibt fix ein Adler!
Die „Krone“ fastet
Ist das eigentlich noch eine echte Fastenspeise?
Krone Plus Logo
Skurriler Münz-Prozess
Zink statt Gold gekauft: Händler verklagt Kunden
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf