Wiener AKH-Büroturm wird zu Solarkraftwerk

Das AKH-Projekt soll ein weithin sichtbares Zeichen sein, das auch den Verantwortlichen für andere Hochhäuser Lust auf vergleichbare Lösungen machen soll. Die Photovoltaikmodule sind matt und dunkel und blenden damit weniger als manch andere konventionelle Hochhausfassade. An der Wien Energie soll es laut Wirtschaftsstadt Peter Hanke nicht scheitern: 2,6 Milliarden Euro würden in den nächsten fünf Jahren in den Ausbau erneuerbarer Energien fließen, verspricht er. Die PV-Anlage am AKH-Büroturm zeige, dass „wir dabei auch innovative Wege gehen. So wird das Hochhaus zum Sonnenstromproduzenten und vermeidet jeden Tag CO2.“