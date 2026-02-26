Wortstätten zeigen „Volksfest“, das keines wird

Zwitterwesen zum Theater

Die junge Regisseurin Ira Süssenbach hat da kein einfaches Leben: Kabarett ist eine autonome Kunstform, die einen eigenen Zugriff erfordert. Hier aber entsteht ein Zwitterwesen zum Theater. Der Protagonist Reindl, damals von Kurt Sowinetz, heute beachtlich von Lukas Haas verkörpert, ist von meist plumpen Karikaturen umlagert, die keinen gemeinsamen Ton finden (wobei Jens Ole Schmieders idiomatische Versuche zur Ohrenfolter geraten). Zwei Ausnahmen sind anzumerken: Martin Schwanda in der Qualtinger-Rolle des Henkers Engel und Saskia Klar als Gattin Reindl (damals: Erni Mangold) erschaffen präzise, eigensinnige Gestalten.