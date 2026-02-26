Riesiges Interesse an Otto Schenks Nachlass

„Die Verkaufsquote lag bei 100 Prozent. Zum Teil kam es zu exorbitanten Ansteigerungen“, zeigte sich eine Sprecherin des Dorotheums erfreut. Otto Schenk ist Anfang 2025 im Alter von 94 Jahren gestorben. Der Wiener hatte mehr als sieben Jahrzehnte lang die Schauspielhäuser und Opern geprägt. Er war unter anderem am Volkstheater, Burgtheater und Theater in der Josefstadt aufgetreten. Als Regisseur war er beispielsweise am Salzburger Landestheater, bei den Salzburger Festspielen und an der Wiener Staatsoper tätig.