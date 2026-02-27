Fahrzeuge abgefackelt: Suche nach Feuerteufeln!

Brandanschlag in der Bundeshauptstadt! Unbekannte Täter haben am Donnerstag in Wien-Floridsdorf gleich drei geparkte Fahrzeuge in Brand gesetzt. Zwei Motorräder und ein Pkw gingen in Flammen auf – sie wurden durch das Inferno völlig zerstört.
Die alarmierte Berufsfeuerwehr Wien rückte rasch an und konnte den Brand löschen. Doch für die Fahrzeuge kam jede Hilfe zu spät – sie brannten komplett aus.
Brandstiftung vermutet
Jetzt ermittelt das Landeskriminalamt Wien auf Hochtouren. Die Brandermittler gehen von Brandstiftung aus. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.
Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Sachdienliche Hinweise werden – auch anonym – in jeder Polizeidienststelle sowie direkt beim Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-33800 entgegengenommen.
