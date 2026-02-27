84-Jähriger versuchte, seine Schwägerin zu töten

Zu Ostern liegt hoffentlich der Liga-Pokal im Nest
Mit einer Holzlatte ist ein 84-Jähriger am Donnerstag im Burgenland auf seine Schwägerin losgegangen und hat der Frau bei der Attacke Verletzungen zugefügt. Ermittelt wird seitens der Polizei wegen eines versuchten Tötungsdelikts!
Zur Tat kam es am Abend gegen 19.20 Uhr im Bezirk Neusiedl am See. Was genau zu der brutalen Attacke führte, ist bislang noch völlig unklar. Fest steht, dass die 74-jährige Schwägerin des mutmaßlichen Täters Verletzungen davontrug.
Das Opfer wurde ins Krankenhaus eingeliefert, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Freitag. Der Mann wurde festgenommen und in die Justizanstalt Eisenstadt gebracht. Ermittlungen zu einem möglichen Motiv und zum Tathergang laufen.
