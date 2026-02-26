Vorteilswelt
Erwischt

Drogenlenker kippte bei Urinprobe Bier in Becher

Oberösterreich
26.02.2026 19:47
Bei der Urinprobe war plötzlich Bier im Becher - aber nicht, weil ein 28-jähriger Drogenschlucker so viel Gerstensaft getrunken hatte, sondern den „Hopfentee“ als Ersatz für seine kontaminierte Körperflüssigkeit benutzen wollte. Tricks bei der Urinprobe sind gar nicht selten, zuletzt war auch ein Fall bekannt geworden, wo ein Ingwer-Shot zum Einsatz kam.

Beamte der Schwerverkehrsgruppe Vöcklabruck in Oberösterreich führten am Donnerstag im Bereich B1 in Frankenmarkt Verkehrskontrollen durch. Dabei wurden bei einem 28-Jährigen aus dem Bezirk Braunau deutliche Symptome einer möglichen Suchtmittelbeeinträchtigung festgestellt, weshalb ein Drogentest durchgeführt werden sollte.

Der Fälschungsversuch fiel auf
Der Lenker leerte in einem unbeobachteten Moment jedoch Bier in den Testbecher. Der Fälschungsversuch fiel jedoch auf und der Lenker wurde einem Arzt zur klinischen Untersuchung vorgeführt. Bei der Untersuchung wurde die Fahruntauglichkeit des 28-Jährigen attestiert, der Führerschein wurde vorläufig abgenommen.

Lesen Sie auch:
Mit Ingwersaft statt Urin wollte der Lenker die Beamten austricksen.
Keine gute Idee
Statt Urinprobe gab Drogenlenker Ingwer-Shot ab
13.02.2026
Schwindel flog auf
Drogenlenker (21) schüttet Bier in den Urintest
08.02.2026

65 Anzeigen erstattet
Bei den weiteren Kontrollen wurden 65 Anzeigen erstattet und 27 Sicherheitsleistungen eingehoben. Vier Fahrzeuge werden aufgrund von technischen Mängeln dem Land OÖ zur Kontrolle vorgeführt.

Oberösterreich
26.02.2026 19:47
Oberösterreich

Tragödie auf Baustelle
„Er war ein lebenslustiger Kerl, den jeder kannte“
Erwischt
Drogenlenker kippte bei Urinprobe Bier in Becher
Kripo ermittelt
Jugendliche fanden auf Insel skelettierte Leiche
Was wird aus „Barni“?
Hund, der Bub in Bein biss, ist „schlecht erzogen“
Bei Hotelbau in Linz
Bauarbeiter stürzte von Gerüst 18 Meter in den Tod
