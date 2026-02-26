Drogenlenker kippte bei Urinprobe Bier in Becher

Bei der Urinprobe war plötzlich Bier im Becher - aber nicht, weil ein 28-jähriger Drogenschlucker so viel Gerstensaft getrunken hatte, sondern den „Hopfentee“ als Ersatz für seine kontaminierte Körperflüssigkeit benutzen wollte. Tricks bei der Urinprobe sind gar nicht selten, zuletzt war auch ein Fall bekannt geworden, wo ein Ingwer-Shot zum Einsatz kam.
Beamte der Schwerverkehrsgruppe Vöcklabruck in Oberösterreich führten am Donnerstag im Bereich B1 in Frankenmarkt Verkehrskontrollen durch. Dabei wurden bei einem 28-Jährigen aus dem Bezirk Braunau deutliche Symptome einer möglichen Suchtmittelbeeinträchtigung festgestellt, weshalb ein Drogentest durchgeführt werden sollte.
Der Fälschungsversuch fiel auf
Der Lenker leerte in einem unbeobachteten Moment jedoch Bier in den Testbecher. Der Fälschungsversuch fiel jedoch auf und der Lenker wurde einem Arzt zur klinischen Untersuchung vorgeführt. Bei der Untersuchung wurde die Fahruntauglichkeit des 28-Jährigen attestiert, der Führerschein wurde vorläufig abgenommen.
65 Anzeigen erstattet
Bei den weiteren Kontrollen wurden 65 Anzeigen erstattet und 27 Sicherheitsleistungen eingehoben. Vier Fahrzeuge werden aufgrund von technischen Mängeln dem Land OÖ zur Kontrolle vorgeführt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.