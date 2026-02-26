Drogenlenker kippte bei Urinprobe Bier in Becher

Bei der Urinprobe war plötzlich Bier im Becher - aber nicht, weil ein 28-jähriger Drogenschlucker so viel Gerstensaft getrunken hatte, sondern den „Hopfentee“ als Ersatz für seine kontaminierte Körperflüssigkeit benutzen wollte. Tricks bei der Urinprobe sind gar nicht selten, zuletzt war auch ein Fall bekannt geworden, wo ein Ingwer-Shot zum Einsatz kam.