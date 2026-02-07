Vorteilswelt
„Krone“-Serien-Kritik

Spionagethriller statt schnöder Sonntagskrimi

Streaming
07.02.2026 19:00
Porträt von Kalman Gergely
Von Kalman Gergely

Die deutsche Serie „Unfamiliar“ (ab sofort auf Netflix) punktet mit spannender Action, tollen Darstellern und zeitgemäßen Rollenverteilungen. Dabei muss sich die Produktion vor jenen aus Hollywood nicht verstecken.

0 Kommentare

Eigentlich wollen Simon (Felix Kramer) und Meret (Susanne Wolff) den 16. Geburtstag ihrer Tochter Nina (Maja Bons) feiern, doch dann läutet Simons Handy – ein Notfall. Einer, der noch weitreichende Folgen haben wird. Die beiden Ex-Spione betreiben nämlich mitten in Berlin ein Safe House. Mit dem Notfall holt sie recht schnell die Vergangenheit ein, die, genau wie die Geburt ihrer Tochter, 16 Jahre zurückliegt. Plötzlich sieht sich das Paar mit russischen Agenten, dem Bundesnachrichtendienst (BND) – also ihrem einstigen Arbeitgeber -, Auftragskillern und Ex-Liebhabern konfrontiert. Währenddessen müssen sie nicht nur – ob einiger Geheimnisse untereinander – ihre Ehe intakt halten, sondern auch ihre Tochter beschützen.

Die Ex-Spione Meret (Wolff) und Simon (Kramer) werden von ihrer Vergangenheit eingeholt.
Die Ex-Spione Meret (Wolff) und Simon (Kramer) werden von ihrer Vergangenheit eingeholt.(Bild: Netflix)

Böse Russen und starke Frauen

Die bösen Russen, dunkle Geheimniskrämereien, fragwürdige Aktionen aus längst vergangenen Tagen, die späte Konsequenzen haben – inhaltlich hat „Unfamiliar“ das Spionagethriller-Rad nicht neu erfunden. Was auch nicht notwendig ist, wenn man es auf interessante Weise zu bewegen weiß. Etwa gewohnten Geschlechterrollen – im wahrsten Sinne des Wortes – den Kampf anzusagen. Denn kämpfen kann die von Wolff verkörperte Meret ganz ohne männliche Hilfe. Eine starke Frau, die nicht darauf wartet, gerettet zu werden, sondern die Dinge selbst in die Hand nimmt. Aber auch die messerscharfe BND-Analystin Julika, gespielt von Seyneb Saleh, fragt nicht um Erlaubnis ihres Chefs Ben (Laurence Rupp), sondern schreitet zur Tat und lässt sich von ihm auch sonst nicht sehr viel sagen. Kramers Simon hingegen darf ein Mann mit Einfühlungsvermögen und körperlichen Defiziten sein.

Austro-Star Laurence Rupp schlüpft in die Rolle von BND-Abteilungsleiter Ben.
Austro-Star Laurence Rupp schlüpft in die Rolle von BND-Abteilungsleiter Ben.(Bild: Sasha Ostrov / Netflix)

Die sechs Folgen von „Unfamiliar“ haben echte Hollywoodqualität, sind von Anfang bis Ende auf Spannung gehalten und wechseln spielerisch zwischen zwei Zeitebenen. Gut inszenierte und glaubwürdige Actionsequenzen runden ein solides Drehbuch ab und geben einem durch und durch tollen Cast genug Stoff, um zu glänzen. Da darf man ruhig mal auf den schnöden Sonntagskrimi verzichten.

Gelesen

Wirtschaft
Autobeben in Europa: Branchenriese zieht Reißleine
130.547 mal gelesen
Wegen der Drosselung der Entwicklungspläne für Elektroautos fielen in der zweiten Jahreshälfte ...
Royals
„War einfach nicht fertig, als sie geschlafen hat“
109.506 mal gelesen
Marius Borg Høiby, der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit, hat wohl die eine oder den ...
Oberösterreich
Zweifacher Vater brach plötzlich tot zusammen
94.358 mal gelesen
Ein Bild aus glücklichen, gemeinsamen Zeiten von Nadeem und Nikola
