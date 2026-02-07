Spionagethriller statt schnöder Sonntagskrimi

Die deutsche Serie „Unfamiliar“ (ab sofort auf Netflix) punktet mit spannender Action, tollen Darstellern und zeitgemäßen Rollenverteilungen. Dabei muss sich die Produktion vor jenen aus Hollywood nicht verstecken.
Eigentlich wollen Simon (Felix Kramer) und Meret (Susanne Wolff) den 16. Geburtstag ihrer Tochter Nina (Maja Bons) feiern, doch dann läutet Simons Handy – ein Notfall. Einer, der noch weitreichende Folgen haben wird. Die beiden Ex-Spione betreiben nämlich mitten in Berlin ein Safe House. Mit dem Notfall holt sie recht schnell die Vergangenheit ein, die, genau wie die Geburt ihrer Tochter, 16 Jahre zurückliegt. Plötzlich sieht sich das Paar mit russischen Agenten, dem Bundesnachrichtendienst (BND) – also ihrem einstigen Arbeitgeber -, Auftragskillern und Ex-Liebhabern konfrontiert. Währenddessen müssen sie nicht nur – ob einiger Geheimnisse untereinander – ihre Ehe intakt halten, sondern auch ihre Tochter beschützen.
Böse Russen und starke Frauen
Die bösen Russen, dunkle Geheimniskrämereien, fragwürdige Aktionen aus längst vergangenen Tagen, die späte Konsequenzen haben – inhaltlich hat „Unfamiliar“ das Spionagethriller-Rad nicht neu erfunden. Was auch nicht notwendig ist, wenn man es auf interessante Weise zu bewegen weiß. Etwa gewohnten Geschlechterrollen – im wahrsten Sinne des Wortes – den Kampf anzusagen. Denn kämpfen kann die von Wolff verkörperte Meret ganz ohne männliche Hilfe. Eine starke Frau, die nicht darauf wartet, gerettet zu werden, sondern die Dinge selbst in die Hand nimmt. Aber auch die messerscharfe BND-Analystin Julika, gespielt von Seyneb Saleh, fragt nicht um Erlaubnis ihres Chefs Ben (Laurence Rupp), sondern schreitet zur Tat und lässt sich von ihm auch sonst nicht sehr viel sagen. Kramers Simon hingegen darf ein Mann mit Einfühlungsvermögen und körperlichen Defiziten sein.
Die sechs Folgen von „Unfamiliar“ haben echte Hollywoodqualität, sind von Anfang bis Ende auf Spannung gehalten und wechseln spielerisch zwischen zwei Zeitebenen. Gut inszenierte und glaubwürdige Actionsequenzen runden ein solides Drehbuch ab und geben einem durch und durch tollen Cast genug Stoff, um zu glänzen. Da darf man ruhig mal auf den schnöden Sonntagskrimi verzichten.
