Spionagethriller statt schnöder Sonntagskrimi

Böse Russen und starke Frauen

Die bösen Russen, dunkle Geheimniskrämereien, fragwürdige Aktionen aus längst vergangenen Tagen, die späte Konsequenzen haben – inhaltlich hat „Unfamiliar“ das Spionagethriller-Rad nicht neu erfunden. Was auch nicht notwendig ist, wenn man es auf interessante Weise zu bewegen weiß. Etwa gewohnten Geschlechterrollen – im wahrsten Sinne des Wortes – den Kampf anzusagen. Denn kämpfen kann die von Wolff verkörperte Meret ganz ohne männliche Hilfe. Eine starke Frau, die nicht darauf wartet, gerettet zu werden, sondern die Dinge selbst in die Hand nimmt. Aber auch die messerscharfe BND-Analystin Julika, gespielt von Seyneb Saleh, fragt nicht um Erlaubnis ihres Chefs Ben (Laurence Rupp), sondern schreitet zur Tat und lässt sich von ihm auch sonst nicht sehr viel sagen. Kramers Simon hingegen darf ein Mann mit Einfühlungsvermögen und körperlichen Defiziten sein.