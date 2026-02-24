Ein alter Bauhof für das Dorfmuseum Mönchhof

Einen Teil seines Knowhows übers Bauen hat sich Pepo Haubenwallner übrigens genau bei diesem Baumeister angeeignet. Vor vielen Jahren arbeitete er nämlich bei ihm als Maurer. Damals wurde auch die Neusiedler Pfarrkirche renoviert. „Nachdem viele gar nicht mehr wissen, wie früher gebaut wurde, finde ich es sehr wichtig, dass man das den Leuten noch zeigen kann. Auch, dass es früher keine modernen Gerüste gegeben hat, so wie das heute der Fall ist in etwa“, so Haubenwallner. In früheren Zeiten wurde ein Gerüst mit sogenannten „Gerüstleitern“ aufgebaut. Heute finden diese bestenfalls noch Anwendung als Deko-Objekt. Oder eben als Ausstellungsstück im Dorfmuseum in Mönchhof.