Start am 1. April

Ein alter Bauhof für das Dorfmuseum Mönchhof

Burgenland
24.02.2026 11:00
Noch liegt alles auf Wagen. Bis 1. April soll der Bauhof aber fertig, eingerichtet und ...
Noch liegt alles auf Wagen. Bis 1. April soll der Bauhof aber fertig, eingerichtet und besichtigbar sein.(Bild: Dorfmuseum Mönchhof)
Porträt von Charlotte Barbara Titz
Von Charlotte Barbara Titz

Derzeit ist Winterpause im Freilichtmuseum in Mönchhof. Aber untätig ist Josef Haubenwallner nicht. Er hat fertige Pläne liegen, die er noch vor Eröffnung am 1. April umsetzen möchte. Damit es für Stammgäste wieder etwas Neues zu bestaunen gibt. 

Ein Winter ohne Pläne? Den gibt es für Josef „Pepo“ Haubenwallner  kaum! Und wirklich: Heuer baut der Museumsbesitzer, sobald es die Witterung zulässt, einen kleinen Bauhof dazu. Die Ausstellungsstücke dazu kommen vom ehemaligen Baumeister Josef Rapp, der 2024 im Alter von 91 Jahren verstorben ist.

Noch sind die Türen zu. Bald beginnt aber die neue Saison.
Noch sind die Türen zu. Bald beginnt aber die neue Saison.(Bild: Charlotte Titz)
Auch die Kirche hat Pepo Haubenwallner mit seinem Team selbst gebaut. Baumeister Rapp schaute ...
Auch die Kirche hat Pepo Haubenwallner mit seinem Team selbst gebaut. Baumeister Rapp schaute dabei oft vorbei und stand seinem ehemaligen Mitarbeiter auch gerne mit Rat und Tat zur Seite.(Bild: Reinhard Rovny)
Pepo und seine Frau Christine freuen sich auf die neue Saison.
Pepo und seine Frau Christine freuen sich auf die neue Saison.(Bild: Charlotte Titz)

Einen Teil seines Knowhows übers Bauen hat sich Pepo Haubenwallner übrigens genau bei diesem Baumeister angeeignet. Vor vielen Jahren arbeitete er nämlich bei ihm als Maurer. Damals wurde auch die Neusiedler Pfarrkirche renoviert. „Nachdem viele gar nicht mehr wissen, wie früher gebaut wurde, finde ich es sehr wichtig, dass man das den Leuten noch zeigen kann. Auch, dass es früher keine modernen Gerüste gegeben hat, so wie das heute der Fall ist in etwa“, so Haubenwallner. In früheren Zeiten wurde ein Gerüst mit sogenannten „Gerüstleitern“ aufgebaut. Heute finden diese bestenfalls noch Anwendung als Deko-Objekt. Oder eben als Ausstellungsstück im Dorfmuseum in Mönchhof.

„Ich bin der Familie Rapp wirklich sehr dankbar, dass sie uns die Stücke, die der Vater so liebevoll aufbewahrt hat, zur Verfügung stellen und vor allem freut es mich, dass mein alter Meister dadurch auch weiterlebt“, meint der Museumsbesitzer.

Ein ein-Kilometer-langer Dorfanger
Zu sehen gibt es einiges im Dorfmuseum Mönchhof. Es gibt Einblick in die dörflichen Alltage und das bäuerliche Leben im Heideboden ab der Zeit um 1890 bis in die 1960er Jahre. Auf immerhin einem Kilometer Länge kann man ins Burgenland der Urgroßeltern und Großeltern eintauchen. Sie wollen mehr wissen? dorfmuseum.at 

24.02.2026 11:00
