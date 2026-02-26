Neue Konzerte zum Jubiläum des Liszt Zentrums

Veranstaltungsreihe „Treffpunkt Liszt Salon“ um historischen Flügel als innovatives Highlight bei der Programmpräsentation.
Im Oktober feiert das Liszt Zentrum in Raiding sein 20-Jahre-Jubiläum und feiert dies mit Klavierabenden, großen Orchesterkonzerten und einem neuen Format: Die Veranstaltungsreihe „Treffpunkt Liszt Salon“ umfasst Klavierkonzerte am historischen Liszt-Flügel sowie Vorträge im wiedereröffneten Liszt Museum.
Weltweites Ansehen
Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) betonte bei der Präsentation des neuen Programms: „Das Liszt Zentrum hat 2006 als eines der wohl aufregendsten Kulturprojekte im Burgenland begonnen und genießt heute weltweites Ansehen und große Wertschätzung“.
Beim „Treffpunkt Salon Liszt“ im Herbst werden Lieder und Klavierwerke des Komponisten im Vordergrund stehen, erläuterten die Intendanten Eduard und Johannes Kutrowatz. Mit dabei unter anderem Tenor Herbert Lippert, Pianist Boris Bloch und Nike Wagner, die als Urenkelin von Richard Wagner und Ururenkelin von Franz Liszt einen Vortrag zu den Künstlern hält. Beim Liszt Festival im Oktober geht es auch um den 70. Gedenktag des Ungarischen Volksaufstandes. Auf der Bühne stehen werden etwa das Wiener Kammerorchester, das „Grand Duo“ Lidia Baich und Donka Angatscheva sowie das Orchester Wiener Akademie.
Barock Tage mit Händels Messias
Beim Familienkonzert am 12. Dezember präsentieren das Klavierduo Ania und Sophie Druml mit Kabarettist Andreas Vitásek den „Karneval der Tiere“. Den „Messias“ von Georg Friedrich Händel bekommen die Besucher bei den Barock Tagen im März 2027 zu hören. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Werken von Joseph Haydn. Kurz darauf sorgen im April die Militärmusik Burgenland, die Vienna Brass Connection, die Original Woodstock Musikanten und die Blaskapelle Federspiel beim „Brass Fest“ für Stimmung. Im Zuge der Sommer-Konzerte im Juni gastiert erstmals die Ehrphilharmonie Wien in Raiding. Aber auch Jazz und Volksmusik stehen auf dem Programm.
