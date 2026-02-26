Neue Konzerte zum Jubiläum des Liszt Zentrums

Barock Tage mit Händels Messias

Beim Familienkonzert am 12. Dezember präsentieren das Klavierduo Ania und Sophie Druml mit Kabarettist Andreas Vitásek den „Karneval der Tiere“. Den „Messias“ von Georg Friedrich Händel bekommen die Besucher bei den Barock Tagen im März 2027 zu hören. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Werken von Joseph Haydn. Kurz darauf sorgen im April die Militärmusik Burgenland, die Vienna Brass Connection, die Original Woodstock Musikanten und die Blaskapelle Federspiel beim „Brass Fest“ für Stimmung. Im Zuge der Sommer-Konzerte im Juni gastiert erstmals die Ehrphilharmonie Wien in Raiding. Aber auch Jazz und Volksmusik stehen auf dem Programm.