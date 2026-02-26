Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Einfallsreiche Formate

Neue Konzerte zum Jubiläum des Liszt Zentrums

Burgenland
26.02.2026 17:02
Landeshauptmann Doskozil, Intendanten E. und J. Kutrowatz, Kulturchefin C. Priber.
Landeshauptmann Doskozil, Intendanten E. und J. Kutrowatz, Kulturchefin C. Priber.(Bild: Landesmedienservice Burgenland)

Veranstaltungsreihe „Treffpunkt Liszt Salon“ um historischen Flügel als innovatives Highlight bei der Programmpräsentation.

0 Kommentare

Im Oktober feiert das Liszt Zentrum in Raiding sein 20-Jahre-Jubiläum und feiert dies mit Klavierabenden, großen Orchesterkonzerten und einem neuen Format: Die Veranstaltungsreihe „Treffpunkt Liszt Salon“ umfasst Klavierkonzerte am historischen Liszt-Flügel sowie Vorträge im wiedereröffneten Liszt Museum.

Weltweites Ansehen
Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) betonte bei der Präsentation des neuen Programms: „Das Liszt Zentrum hat 2006 als eines der wohl aufregendsten Kulturprojekte im Burgenland begonnen und genießt heute weltweites Ansehen und große Wertschätzung“.

Beim „Treffpunkt Salon Liszt“ im Herbst werden Lieder und Klavierwerke des Komponisten im Vordergrund stehen, erläuterten die Intendanten Eduard und Johannes Kutrowatz. Mit dabei unter anderem Tenor Herbert Lippert, Pianist Boris Bloch und Nike Wagner, die als Urenkelin von Richard Wagner und Ururenkelin von Franz Liszt einen Vortrag zu den Künstlern hält. Beim Liszt Festival im Oktober geht es auch um den 70. Gedenktag des Ungarischen Volksaufstandes. Auf der Bühne stehen werden etwa das Wiener Kammerorchester, das „Grand Duo“ Lidia Baich und Donka Angatscheva sowie das Orchester Wiener Akademie.

Barock Tage mit Händels Messias
Beim Familienkonzert am 12. Dezember präsentieren das Klavierduo Ania und Sophie Druml mit Kabarettist Andreas Vitásek den „Karneval der Tiere“. Den „Messias“ von Georg Friedrich Händel bekommen die Besucher bei den Barock Tagen im März 2027 zu hören. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Werken von Joseph Haydn. Kurz darauf sorgen im April die Militärmusik Burgenland, die Vienna Brass Connection, die Original Woodstock Musikanten und die Blaskapelle Federspiel beim „Brass Fest“ für Stimmung. Im Zuge der Sommer-Konzerte im Juni gastiert erstmals die Ehrphilharmonie Wien in Raiding. Aber auch Jazz und Volksmusik stehen auf dem Programm.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
26.02.2026 17:02
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
2° / 11°
Symbol wolkig
Güssing
-1° / 13°
Symbol wolkig
Mattersburg
-0° / 14°
Symbol wolkig
Neusiedl am See
1° / 11°
Symbol wolkig
Oberpullendorf
-1° / 12°
Symbol wolkig

krone.tv

Am Weg in Nahen Osten
US-Flugzeugträger plagt Problem mit Hightech-WCs
1406 leichte Vorbeben
Vulkan spuckt Aschewolke 2000 m in den Himmel
Delfin Mimmo lebt weiterhin in Venedig und begeistert dort die Menschen.
Lebt gefährlich
Forscher sorgen sich um Delfin Mimmo in Venedig
US-Präsident Donald Trump stellte während seiner Rede zur Lage der Nation einen neuen Rekord ...
USA „größer, besser“
Trump-Lobeshymne auf sich, Kritik am Supreme Court
In München haben kürzlich Hunderte Passagierinnen und Passagiere eine ganze Nacht in Flugzeugen ...
Nacht in Flugzeugen
Lufthansa: „Haben Passagiere bestmöglich versorgt“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
189.030 mal gelesen
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
145.484 mal gelesen
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Olympia
„Fast schon respektlos den Sportlern gegenüber“
139.398 mal gelesen
Ryan Cochran-Siegle, Franjo von Allmen und Marco Odermatt (v.l.n.r.) erhielten ihre ...
Innenpolitik
Im Parlament flogen wegen Ukraine-Hilfe die Fetzen
2592 mal kommentiert
„Die Hilfsgelder verschwinden im Korruptionssumpf der Ukraine“, behauptete FPÖ-Generalsekretär ...
Motor
Untauglich: Aus für E-Autos im Polizeieinsatz!
1050 mal kommentiert
Der VW ID.4 ist eines der Modelle, die im Polizeieinsatz getestet wurden – und nun zum ...
Außenpolitik
Orbán wettert gegen Ukraine: „Setzen Soldaten ein“
776 mal kommentiert
Vor den anstehenden Wahlen in Ungarn lässt Orbán den Ölstreit eskalieren – und droht Kiew.
Mehr Burgenland
Nachwuchs gesucht
Die Jugend gibt bei Bundesheer den Ton an
Save the date!
Da geht‘s wirklich um die Wurst – die Bratwurst!
Weniger Schlepper
72 Flüchtlinge zum Jahresbeginn aufgegriffen
„Bitte heute zahlen“
Betrüger geben sich als Ex-Minister Darabos aus
Gewinnspiel
Gewinnen Sie Tickets für den Andauer Weinfrühling
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf