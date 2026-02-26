Die Jugend gibt bei Bundesheer den Ton an

Die imposante Bilanz spricht für sich, denn mit durchschnittlich 125 Konzerten pro Jahr und mehr als 8500 Auftritten seit dem Bestehen seien die viel beschäftigten Musiker unschlagbar, wird das Ensemble von allen Seiten sehr gelobt. Von Prag über Budapest bis nach Rom tritt das Orchester sowohl bei militärischen Feiern und Staatsempfängen als auch bei Landesfestivitäten auf. „Das facettenreiche Repertoire reicht von klassischer Bläserliteratur über sinfonische Werke bis zu moderner Unterhaltungsmusik“, betont Johann Kausz. Genau diese stilistische Bandbreite halte die Arbeit lebendig.