Da geht‘s wirklich um die Wurst – die Bratwurst!

Die Teams treffen sich am 28. Februar um 7 Uhr im Kugel Heurigen in Nickelsdorf, um 8 Uhr gibt’s die offizielle Eröffnung und um 8.30 Uhr startet das Wursten. Es geht darum die traditionelle Art der Bratwurstherstellung wieder aufleben zu lassen. Auffallend: Viele junge Leute sind mit dabei. Ohne elektrische Hilfsmittel gehen sie an die Sache heran und faschieren, würzen, schmecken ab, füllen. Man darf durchaus gespannt sein, was es da für Bratwurst-Geschmäcker geben wird!