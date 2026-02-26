Da geht‘s wirklich um die Wurst – die Bratwurst!

Wo? Beim Bratwürstel-Festval in Nickelsdorf. Genauer gesagt beim ersten Bratwürstel-Festival. Eine zweite Premiere kommt übrigens auch noch um die Ecke. Was? Der erste Auftritt der Nickelsdorfer Böhmischen – vormals Wendi‘s Böhmischer Blasmusik!
Die Idee zum Bratwurst-Contest stammt vom Obmann des Vereins Kugel in Nickelsdorf, Michael Hörmann. „In Ungarn gibt es in mehreren Gemeinden solche Veranstaltungen“, erzählt er. „Da machen zwischen 20 und 40 Teams mit. Wir starten einmal mit 12 Mannschaften“, so Hörmann.
Die Teams treffen sich am 28. Februar um 7 Uhr im Kugel Heurigen in Nickelsdorf, um 8 Uhr gibt’s die offizielle Eröffnung und um 8.30 Uhr startet das Wursten. Es geht darum die traditionelle Art der Bratwurstherstellung wieder aufleben zu lassen. Auffallend: Viele junge Leute sind mit dabei. Ohne elektrische Hilfsmittel gehen sie an die Sache heran und faschieren, würzen, schmecken ab, füllen. Man darf durchaus gespannt sein, was es da für Bratwurst-Geschmäcker geben wird!
„Uns geht es vor allem um die Stärkung des gemeinschaftlichen Handwerks“, freut sich Hörmann auf die Veranstaltung. Um 11 Uhr beginnt der Frühschoppen, dabei wird die Nickelsdorfer Böhmische – ehemals Wendi’s Böhmische Blasmusik – ihren ersten Auftritt haben. Ab 11.30 Uhr können die Würstel der Teilnehmer gekauft werden, um 13.30 Uhr gibt’s die Preisverleihung. Viel Spaß!
