Ehemaliger Politiker startet als Barkeeper durch

Woran er noch tüftelt

Ob Bloody Mary, Spicy Margarita oder Piña Colada: In Aktion erleben kann man den Neo-Barmann im Jazzkeller in Purbach. Dort finden nämlich einmal im Monat Konzerte statt, organisiert vom dortigen Kulturverein, den Steindl gegründet hat. Nach jedem Konzert verköstigt er dann zwischen 22 und 23 Uhr bis zu 60 Gäste: „Am kommenden Donnerstag laden wir zur Jazzthat-Lounge mit Philosophieprofessor Willi Frühwirth.“

Neben musikalischen Juwelen darf sich das Publikum auch auf einen Auftritt von Tresenprofi Steindl freuen, der die Band als Gasttrompeter begleiten wird. Doch damit nicht genug. Seinen (Un)Ruhestand nutzt er auch zum Schreiben seiner Memoiren. Sorge, dass er in den 25 Anekdoten politische Schmutzwäsche wäscht, braucht niemand haben: „Im Buch gebe ich ausschließlich positive und witzige Begegnungen wieder, die ich übrigens auch alle vertonen lasse, sodass ein Hörbuch entsteht.“ Der Titel klingt schon mal passend: „Wie das Leben so spielt“. Ende des Jahres soll Steindls Gesamtkunstwerk erscheinen.