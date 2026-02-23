Ehemaliger Politiker startet als Barkeeper durch

Burgenlands früherer ÖVP-Vize-Landeshauptmann Franz Steindl hat vom Rednerpult hinter den Tresen gewechselt. Seine Polit-Pension versüßt er sich auch noch mit anderen Aufgaben.
Was Politiker und Barkeeper gemeinsam haben? Sie servieren starke Mischungen und müssen wissen, wie man anderen richtig einschenkt. Franz Steindl, von 2000 bis 2015 ÖVP-Landeshauptmann-Stellvertreter, hat beides auf dem Kasten. Deshalb startet er nun nach seiner Polit-Karriere als Cocktailmeister durch und sorgt mit „Happy Hours“ für gute Stimmung.
„Früher habe ich oft gewitzelt, dass ich in der Pension einen Cocktailmix-Kurs besuchen werde. Das brauche ich jetzt nicht mehr. Ich habe längst so viele Rezepte beisammen, dass ich schon selbst coole Drinks shake, die den Leuten auch hervorragend schmecken“, schwärmt 66-Jährige, der zuletzt die Geschäfte der Joseph Haydn- Privathochschule in Eisenstadt leitete.
Woran er noch tüftelt
Ob Bloody Mary, Spicy Margarita oder Piña Colada: In Aktion erleben kann man den Neo-Barmann im Jazzkeller in Purbach. Dort finden nämlich einmal im Monat Konzerte statt, organisiert vom dortigen Kulturverein, den Steindl gegründet hat. Nach jedem Konzert verköstigt er dann zwischen 22 und 23 Uhr bis zu 60 Gäste: „Am kommenden Donnerstag laden wir zur Jazzthat-Lounge mit Philosophieprofessor Willi Frühwirth.“
Neben musikalischen Juwelen darf sich das Publikum auch auf einen Auftritt von Tresenprofi Steindl freuen, der die Band als Gasttrompeter begleiten wird. Doch damit nicht genug. Seinen (Un)Ruhestand nutzt er auch zum Schreiben seiner Memoiren. Sorge, dass er in den 25 Anekdoten politische Schmutzwäsche wäscht, braucht niemand haben: „Im Buch gebe ich ausschließlich positive und witzige Begegnungen wieder, die ich übrigens auch alle vertonen lasse, sodass ein Hörbuch entsteht.“ Der Titel klingt schon mal passend: „Wie das Leben so spielt“. Ende des Jahres soll Steindls Gesamtkunstwerk erscheinen.
