Frau stirbt bei Wohnungsbrand in Freilassing

Ermittlungen zur Brandursache laufen

Noch ist die Ursache des Feuers unklar. In der Wohnung befanden sich mehrere große Sauerstoffflaschen, die zur Sicherheit ebenfalls aus der Wohnung gebracht wurden. Inwieweit der Sauerstoff zu dem Brand beigetragen hat, wenn überhaupt und was schließlich die Brandursache ist, wird laut Feuerwehr und der Kriminalpolizei in den nächsten Tagen ermitteln.