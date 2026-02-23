Frau stirbt bei Wohnungsbrand in Freilassing

Am frühen Montagmorgen hat es in Freilassing im Ortsteil Brodhausen nahe der österreichischen Grenze gebrannt. Obwohl die Feuerwehr bereits sechs Minuten nach der Alarmierung vor Ort war, kam für eine Frau jede Hilfe zu spät.
Um 2.53 Uhr war die Feuerwehr alarmiert worden. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatten die meisten Bewohner des Wohnblocks das Haus bereits verlassen. Allerdings war die Tür der betroffenen Wohnung im ersten Obergeschoss geschlossen und versperrt, Rauch drang aus der Tür und aus Fenstern auf der Rückseite des Gebäudes.
Nachdem die Feuerwehr die Tür aufgebrochen hatte, fanden sie eine leblose Person. Der Notarzt konnte nur mehr den Tod der Bewohnerin feststellen. Das Feuer in der Wohnung war relativ schnell gelöscht, obwohl es nach der Öffnung der Wohnungstür zu einer Durchzündung gekommen war. Daher schlugen plötzlich auch offene Flammen aus den Fenstern Richtung Salzstraße.
Ermittlungen zur Brandursache laufen
Noch ist die Ursache des Feuers unklar. In der Wohnung befanden sich mehrere große Sauerstoffflaschen, die zur Sicherheit ebenfalls aus der Wohnung gebracht wurden. Inwieweit der Sauerstoff zu dem Brand beigetragen hat, wenn überhaupt und was schließlich die Brandursache ist, wird laut Feuerwehr und der Kriminalpolizei in den nächsten Tagen ermitteln.
Bei den Rettungsarbeiten verletzten sich zwei Feuerwehrleute leicht und wurden vom Bayrischen Roten Kreuz zur Untersuchung ins Bad Reichenhaller Krankenhaus gebracht.
