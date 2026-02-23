„Ski-Klau!“ Kuriose Szene beim Olympia-Finale

Es war eine Situation, die auch routinierte Fachleute so noch nicht erlebt hatten. „Dass jemand wirklich weiterläuft und der Ski dann fehlt, das haben wir so noch nicht erlebt“, schüttelte Ernst den Kopf. Auch DSV-Trainer Peter Schlickenrieder zeigte sich fassungslos: „Es war das Hochpuls-Ergebnis dieser gesamten Olympischen Spiele, das habe ich so noch nie erlebt.“ Immerhin: Auf die Medaillenentscheidung hatte der Fauxpas keinen Einfluss mehr.