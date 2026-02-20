Schwanger? Jutta Leerdam heizt Gerüchte weiter an

Mit einem Video auf Instagram hat Jutta Leerdam das Gerücht, sie sei schwanger, weiter angeheizt. Erst vor wenigen Wochen hatte ihr Verlobter Jake Paul ein Video gepostet, in dem er sich an seine zukünftigen Kinder wendet.
„Hey, kleine Kinder. Hier sind eure Eltern. Ihr seid noch nicht geboren, aber wir machen ein Video für euch“, so Paul, der in dem Clip neben Leerdam im Auto sitzt.
Leerdam will Video „zukünftigen Kindern zeigen“
Zwölf Tage und zwei Olympia-Medaillen später nahm auch die niederländische Eisschnellläuferin ein Video für ihre ungeborenen Kinder auf. „Ich habe das erste Video mit dem Gedanken aufgenommen, es meinen zukünftigen Kindern eines Tages zu zeigen … Ich wusste nicht, dass ich nur zwei Wochen später ein noch besseres Video drehen würde“, so Leerdam.
Gibt es im Hause Leerdam/Paul nach dem sportlichen Erfolg etwa schon bald privat Grund zur Freude? Die Gerüchteküche brodelt jedenfalls schon einmal ...
