Sattelzug steckte auf schmaler Ortsstraße fest

Feuerwehrmann übernahm Steuer

Als das geschehen war, übernahm ein Floriani das Steuer und lenkte den Lkw im Rückwärtsgang rund einen Kilometer zurück auf die Bundesstraße. Der Bahnübergang musste dazu mit Unterlegshölzern befestigt werden, die Strecke war vorübergehend für den Zugverkehr gesperrt. Nach etwas mehr als drei Stunden konnte der Weißrusse seine Fahrt fortsetzen.