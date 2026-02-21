Passagierin wollte Hund am Flughafen zurücklassen

Neues Zuhause für den Vierbeiner

Als die 26-Jährige erfuhr, dass sie verhaftet sei, kam es zu Handgreiflichkeiten. Ein Sprecher des Las Vegas Metro Police Department sagte einem lokalen TV-Sender: „Die Hundebesitzerin wurde wegen des Aussetzens eines Haustieres und Widerstand gegen die Staatsgewalt festgenommen.“ Das Hündchen, das daraufhin „JetBlue“ getauft wurde, kam ins örtliche Tierasyl „Retriever Rescue of Las Vegas“. Nachdem über sein Schicksal im örtlichen TV berichtet wurde, haben sich schon über ein Dutzend Tierliebhaber gemeldet, die „JetBlue“ nun adoptieren wollen.