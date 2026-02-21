Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Curling

Kanadas Frauen holen gegen die USA Bronze

Olympia
21.02.2026 17:16
Kanada jubelt über Edelmetall.
Kanada jubelt über Edelmetall.(Bild: EPA/ANDREA SOLERO)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Kanadas Frauen haben sich in einem Prestigeduell mit den USA Olympia-Bronze im Curling gesichert. Die als Topfavorit ins Turnier gegangenen Kanadierinnen rangen den Nachbarn am Samstag in Cortina d‘Ampezzo mit 10:7 nieder. 

0 Kommentare

Die US-Frauen verpassten ihre erste Olympia-Medaille. Für Kanadas Weltmeisterinnen war es die erste seit ihrem jüngsten Titelgewinn 2014 in Sotschi. Um Gold spielen am Sonntag die Vizeweltmeisterinnen aus der Schweiz und Schweden.

Für die Schweizerinnen geht es um ihr erstes Olympia-Gold. Zehnmal holten die Eidgenössinnen bereits den WM-Titel, aber noch nie die olympische Krone. Die Schwedinnen sind mit bisher drei Titelgewinnen Rekordolympiasiegerinnen. Skip Anna Hasselborg hat bereits einmal olympisches Gold in der Tasche – 2018 in Pyeongchang. In der Vorrunde hatte sich Schweden gegen die Schweiz mit 6:4 durchgesetzt und im Halbfinale mit 6:3 auch Goldfavorit Kanada eliminiert.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Olympia
21.02.2026 17:16
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
444.482 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
236.932 mal gelesen
Niederösterreich
NÖ: Vater fand kleinen Sohn tot in Wohnung
168.335 mal gelesen
Das erst 15 Monate alte Kleinkind wurde tot in einer Wohnung aufgefunden, die Mutter wies ...
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
1538 mal kommentiert
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
1374 mal kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
1037 mal kommentiert
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Mehr Olympia
Heftiger Bob-Sturz:
Mandlbauer ins Spital von Treviso überstellt
Olympia-Ticker
Bob: Zweier der Damen ab 19 Uhr LIVE
Eisschnelllauf
Rosner & Odor in Massenstart-Finali ohne Medaillen
Curling
Kanadas Frauen holen gegen die USA Bronze
Frust bei Aujesky
Kritik an Olympia-Strecke: „Ein Kindergeburtstag!“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf