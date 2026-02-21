Kanadas Frauen holen gegen die USA Bronze

Für die Schweizerinnen geht es um ihr erstes Olympia-Gold. Zehnmal holten die Eidgenössinnen bereits den WM-Titel, aber noch nie die olympische Krone. Die Schwedinnen sind mit bisher drei Titelgewinnen Rekordolympiasiegerinnen. Skip Anna Hasselborg hat bereits einmal olympisches Gold in der Tasche – 2018 in Pyeongchang. In der Vorrunde hatte sich Schweden gegen die Schweiz mit 6:4 durchgesetzt und im Halbfinale mit 6:3 auch Goldfavorit Kanada eliminiert.