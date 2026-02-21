Kanadas Frauen holen gegen die USA Bronze

Kanadas Frauen haben sich in einem Prestigeduell mit den USA Olympia-Bronze im Curling gesichert. Die als Topfavorit ins Turnier gegangenen Kanadierinnen rangen den Nachbarn am Samstag in Cortina d‘Ampezzo mit 10:7 nieder.
Die US-Frauen verpassten ihre erste Olympia-Medaille. Für Kanadas Weltmeisterinnen war es die erste seit ihrem jüngsten Titelgewinn 2014 in Sotschi. Um Gold spielen am Sonntag die Vizeweltmeisterinnen aus der Schweiz und Schweden.
Für die Schweizerinnen geht es um ihr erstes Olympia-Gold. Zehnmal holten die Eidgenössinnen bereits den WM-Titel, aber noch nie die olympische Krone. Die Schwedinnen sind mit bisher drei Titelgewinnen Rekordolympiasiegerinnen. Skip Anna Hasselborg hat bereits einmal olympisches Gold in der Tasche – 2018 in Pyeongchang. In der Vorrunde hatte sich Schweden gegen die Schweiz mit 6:4 durchgesetzt und im Halbfinale mit 6:3 auch Goldfavorit Kanada eliminiert.
