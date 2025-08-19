Strafmündig mit 14 – aber TikTok erst ab 16?

Auswirkung auf menschliches Verhalten

So spricht Possard etwa vom sogenannten Chilling-Effekt: „Menschen ändern automatisch ihr Verhalten, wenn sie wissen, dass sie beobachtet werden.“ Zudem müsse immer die Verhältnismäßigkeit geprüft werden - also ob der Eingriff tatsächlich gerechtfertigt sei im Vergleich zum Ziel. Und nicht zuletzt bleibe die heikle Frage: „Wie geht man mit den Daten um? Was passiert mit meinen Daten, und wozu werden sie verwendet?“